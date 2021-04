Uscirà il prossimo venerdì 30 aprile il nuovo album di Rkomi intitolato “Taxi Driver”. Nelle scorse settimane il cantante ha condiviso un originale teaser trailer con tracklist e collaborazioni. In duetto importanti nomi della discografia italiana, come Gazzelle e l’amico Sfera Ebbasta

È con un teaser trailer condiviso sui social, in cui omaggia il personaggio Travis Bickle di Martin Scorsese , che Rkomi ha annunciato, nelle scorse ore, tracklist e featuring ufficiali presenti nel suo nuovo album. “ Taxi Driver ” uscirà il prossimo 30 aprile, ancora una volta in compagnia di Island Records Italia e Thaurus Music. Si tratta del quarto lavoro in studio per il rapper milanese Mirko Manuele Martorana (il suo vero nome), che arriva dopo l’EP di debutto “ Dasein Sollen ” (2016), e i pluripremiati “ Io In Terra ” (2017) e “ Dove Gli Occhi Non Arrivano ” (2019).

Nel concept video, che richiama anche nelle grafiche il cult cinematografico “Taxi Driver” di Martin Scorsese, Rkomi veste indirettamente i panni del personaggio di Travis Bickle, magistralmente interpretato da Robert de Niro. Come lui, si ritrova durante la notte a dover accompagnare a destinazione ben 12 personalità molto diverse tra loro che altro non sono gli artisti che duetteranno con Mirko tra i passaggi dell’album. Come già si nota dai nomi dei cantanti e musicisti che ne faranno parte, “Taxi Driver” si prospetta essere un disco molto versatile, che spazierà su più generi. D’altronde Rkomi ha già dimostrato nei suoi lavori passati di essere molto abile a destreggiarsi non solo con la grinta del mondo rap e trap, da cui è nato, ma di avere anche un’ottima linea melodica che si adatta anche alle sonorità più pop.

La presenza di amici di lunga data e dallo stesso background musicale, come Ernia e Sfera Ebbasta , si va ad unire alla forza e originalità di artisti della nuova Generazione Z come Roshelle , Ariete , Gaia , Irama , ma anche Tommy Dali e Chiello_fsk . Non mancano i cantautori di punta dell’indie nostrano, Gazzelle e Tommaso Paradiso , così come due tra i migliori producer italiani in circolazione, Dardust e DjShablo .

Ecco la tracklist di “ Taxi Driver ” completa di tutte le collaborazioni che ascolteremo. 14 tracce per più di un’ora di musica, in uscita il prossimo venerdì 30 aprile 2021 .

Rkomi con Tommaso Paradiso in “Ho spento il cielo”

Un assaggio di “Taxi Driver” ci è già stato regalato martedì 13 aprile, quando alla mezzanotte, il rapper milanese ha deciso di condividere con i fan la seconda traccia del suo nuovo disco, incisa in compagnia del cantante indie-pop Tommaso Paradiso. Queste le parole con cui il cantante ha condiviso la sua “Ho spento il cielo” sui social: “La periferia, che può sembrare un limite, in realtà è il punto dal quale si parte per andare oltre. Il mio stile è sempre stato quello della sperimentazione, in contesti distanti da quello da cui arrivo e sopratutto lontani anni luce da quelli da cui pensavo di arrivare”. Ancora una volta, Mirko dimostra di voler andare oltre e imparare il più possibile da quel sogno che ora è il suo lavoro. Alla fine non manca di ringraziare anche il compagno di viaggio: “Ringrazio Tommaso Paradiso per aver condiviso la sua arte con me”.

“Taxi Driver” sarà disponibile in tutti gli store musicali on e off line, tra cui un’edizione speciale con CD e LP autografato in esclusiva per i clienti Amazon. Nel cofanetto, oltre al CD, i fan potranno trovare una T-shirt o completo Taxi Driver Kit.