"Nuove strade", il testo del singolo con Ernia, Rkomi, Madame e Gaia

“ Nuove Strade ” è il titolo della canzone e del progetto musicale che vede la collaborazione di Ernia , Rkomi, Madame, Gaia, Samurai Jay e Andry The Hitmaker. Un brano prodotto da Lavazza ed Esse Magazine per celebrare il 50° anniversario del caffè Qualità Rossa. Il testo racconta di una nuova Italia , quella nella quale sono cresciuti e che potrà essere resa migliore. Il brano è in rotazione radiofonica dal 23 settembre.

L’ultimo singolo di Gaia è “Coco Chanel” dopo il grande successo di “Chega”, mentre Ernia è tra i primi posti in classifica con “Superclassico”, singolo estratto dal suo terzo album in studio, “Gemelli”. Il brano ha venduto oltre 70 mila copie. Madame ha invece collaborato con Ghali e Marracash in “DEFUERA”, brano di DRD pseudonimo di Dardust (Dario Faini).

Il testo di “Nuove strade”

Queste strade mi han sempre portato

dove io volevo, anche col fiato spezzato

sei bella anche di notte oppure appena sveglia

ti amo così tanto che ne vado fiera

Non me ne vado via

non me ne vado via

non me ne vado via

non me ne vado via di qua, di qua

Sul mio percorso c’eran trappole e tarantole a trarti nel buio fino

ho fatto splatter, Tarantino, per finirla a tarallucci e vino

fuga dai Tartari che trottan vicino

per ogni tarantella fatta, adesso sa di tartarre di bovino

datti pеr matto e a volte pensi chе han ragione gli altri

però la tratta più lunga dà senso agli attimi

è che in fondo la vittoria vera, no, non è apparente

è che alla fine sono sempre lo stesso di sempre

Più cresco, più capisco

che le persone han bisogno di aiuto

non sempre ci riesco, però ci tento

come un soldato che si rischia tutto

volevo curare che fosse il mio pane

mi ritrovo a farlo in un beat

quando il mondo sarà poi un posto migliore

ci ringrazieranno, sì

ci ringrazieranno davvero

per intere generazioni

baby, puoi guardare avanti

anche se è sempre buio, c’è luce in fondo

ricordati di dire un grazie

per ogni giornata in cui sei felice

che poi rischi di prenderci gusto

e uscire ogni giorno con gli occhi lucidi

Queste strade mi han sempre portato

dove io volevo, anche col fiato spezzato

sei bella anche di notte oppure appena sveglia

ti amo così tanto che ne vado fiera

Non me ne vado via

non me ne vado via

non me ne vado via

non me ne vado via di qua, di qua

Ti chiedi mai cosa piaccia al cielo?

veniamo spinti o lasciati cadere?

la fine ci mantiene onesti

il futuro è la luna che brilla anche se è ancora giorno

sento il profumo di un mondo completo

io sono proprio dovrei essere

il pavimento si alza

l’unico modo per tornare a galla

quello di cui un uomo ha bisogno non ha bisogno di un uomo

io sto girando l’Italia dormendo in hotel

non sto vendendo il mio passato per quello che non è

non sto vendendo il mio passato per quello che vorrei

Ne abbiamo fatta di strada

persi nel buio, ma paura nada

solo con chi ci sperava

quella luce ormai non è più lontana

il sacrificio ripaga

è quello che mi dice sempre mio papà

ora, sì, è felice mamma

gridano il mio nome in tutta l’Italia

Sai che il talento da solo non basta

scrivo il futuro chiuso in una stanza

vivo il presente, fra’, prima che passa

per questo non penso, lo faccio e basta

dimmi dove vai se ti scordi di chi sei

non conosco l’odio, solo amore per i miei

Solo amore per i miei scritto sui muri

il mare ci ricorda che non siamo i primi

scorgo dalle finestre quadri di vita quotidiana

dai balconi vediamo le stelle di questa Italia

ricorda chi sei, ricorda che capirai

nei porti le luci son anime che incontrerai

se poi non ti ascolti, il viaggio dura poco

ma stringimi la mano che poi spicchiamo il volo

Queste strade mi han sempre portato

dove io volevo, anche col fiato spezzato

sei bella anche di notte oppure appena sveglia

ti amo così tanto che ne vado fiera

Non me ne vado via (non me ne vado via)

non me ne vado via (non me ne vado via)

non me ne vado via (non me ne vado via)

non me ne vado via di qua, di qua (non me ne vado via, non me ne vado via)

Di qua, di qua

di qua, di qua