Di cosa parla “Perso Nel Buio”

Il nuovo singolo di Sangiovanni, in coppia con la rapper e cantautrice Madame, sarà l’occasione di ascoltare i due artisti in una veste inedita, più intima e fragile, frutto anche dell’enorme successo che ha letteralmente invaso la vita di entrambi negli ultimi mesi. Il primo a seguito della fortunata partecipazione all’ultima edizione di “Amici”, la seconda in gara tra i BIG di Sanremo 2020. “Perso Nel Buio” (fuori venerdì 12 settembre) è un invito ritmato a scovare quella luce nella propria vita, quella strada per “uscire dal tunnel”. Un fascio e una forza che sciolgono la tensione e illuminano il cammino, per arrivare sempre più in alto. Un viaggio in cui Sangiovanni non è solo, ma accompagnato in musica da una delle sue più grandi amiche e colleghe. “Perso Nel Buio” rivela tutta la fragilità di Sangiovanni che al tempo stesso dimostra quanto è cresciuto artisticamente e personalmente in questi mesi. Queste le parole con cui Sugar (etichetta discografica di Sangiovanni e Madame) ha annunciato l’arrivo dell’attesa collaborazione: “’Perso nel buio’ è più di un singolo, più di una collaborazione artistica, più di un inedito incontro musicale: il brano è la forma canzone di un’amicizia tra i due artisti multiplatino”.