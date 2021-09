Sangiovanni, il nuovo singolo è "Raggi Gamma"

“Raggi Gamma” è il titolo del nuovo brano di Sangiovanni in uscita il prossimo 24 settembre. Nonostante l’arrivo di nuova musica per il giovane artista fosse già nell’aria, l’annuncio ufficiale è avvenuto alcune ore fa con l’affissione di curiosi poster per le strade del capoluogo milanese , rivelatori del concept del singolo in uscita insieme ad alcuni dei suoi versi: “Lo sai cosa mi passa per la testa?”, “Tutto torna umano”, “Se mi guardi così”. Al resto ci ha pensato il cantante, pubblicando sui profili social ufficiali la cover del pezzo : il cantante è immerso nella natura di un campo di grano, in abito total white e insieme al suo colore preferito, il fucsia che fa da tinta anche al font del titolo. “ Raggi Gamma ” è stata scritta dallo stesso Sangiovanni accanto alle produzioni di DRD (Dardust), Erin e JxN ed è la storia di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”.

Il nuovo disco di Sangiovanni

Dopo il grande successo del suo EP d’esordio “Sangiovanni”, che ad oggi ha ottenuto diversi dischi d’oro e di platino grazie a tutti i singoli certificati ed è, per numeri, l’album più venduto del 2021, l’ex allievo della scuola di “Amici” si prepara ad accogliere una nuova raccolta di inediti, con ogni probabilità in uscita entro la fine dell’anno. Ecco le parole che Giovanni Pietro Damian, alias Sangiovanni, ha dedicato alcune settimane fa ai fan italiani, nell’annunciare l’arrivo di nuova musica: “Tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa per goderne, lo sento anche addosso a me. ma voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai. musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. in tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. cantando la mia musica, con la mia voce. ed è la cosa più importante, spero lo sia anche x voi”.