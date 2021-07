Sangiovanni annuncia il remix di Malibu con Trevor Daniel

Prosegue il successo di Sangiovanni che dopo essersi classificato in seconda posizione nel talent show musicale di “Amici di Maria de Filippi”, continua a monopolizzare le classifiche dello streaming musicale a suon di inediti. Tra questi “Malibu” che venerdì 30 luglio sarà protagonista di uno speciale remix con la star americana Trevor Daniel Condividi:

Chi metteva in dubbio il suo talento ha forse dovuto ricredersi. A più di due mesi dalla finale di “Amici di Maria de Filippi” – dove si è classificato al secondo posto - Giovanni Pietro Damian, alias Sangiovanni, continua a tenere banco con i suoi inediti in tutte le maggiori classifiche dedicate allo streaming musicale nel nostro Paese. Ma c’è di più: il 18enne ha deciso di tentare il salto fuori dai confini nazionali visto che il prossimo venerdì 30 luglio pubblicherà una speciale versione remix del suo tormentone “Malibu”, inciso in compagnia della star americana Trevor Daniel.

Sangiovanni, il remix di Malibu con Trevor Daniel approfondimento Sangiovanni, tra sogni (in grande), passioni e la "sua" Malibu È stato lo stesso Sangiovanni a rilasciare nel corso delle scorse settimane alcuni indizi che avevano fatto presagire ai fan più attenti, l’arrivo di una collaborazione speciale e internazionale. Non solo il passare molto tempo in studio di registrazione, che il cantante non perde occasione di documentare ai fan tramite Instagram Stories, ma anche la prova, in un remake della intro del videoclip ufficiale di “Malibu”, della futura collaborazione con la star americana. Al centro dei frame, la stessa ruota panoramica, ma diversa intro melodica con il conosciutissimo “Yah Yah, Yah Yah” in Autotune, cifra stilistica di Trevor Daniel. Il remix di “Malibu” con Sangiovanni e Trevor Daniel uscirà alla mezzanotte del prossimo venerdì 30 luglio, su tutte le principali piattaforme per lo streaming musicale. Dall’uscita ufficiale del singolo, lo scorso maggio in pieno talent show, il singolo “Malibu” continua a dominare le classifiche italiane mantenendosi in una stabile seconda posizione su Spotify. Allo stesso modo, si è quasi certi che questa nuova versione del pezzo potrà accendere ancora di più l’attenzione sul singolo, facendolo rimbalzare di nuovo ai massimi vertici.