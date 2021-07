Sangiovanni, tra sogni (in grande), passioni e la "sua" Malibu

“Faccio quello che mi piace e mi fa star bene. Riuscire a trasmettere queste mie sensazioni a tante persone mi fa sentire ancora meglio, non c’è cosa più bella”. Parola di Sangiovanni, 18 anni, cantante (e non solo) dal cuore e dai sogni grandi. Ma soprattutto un ragazzo che non ha paura di seguire le sue passioni. A SkyTg24 ha presentato in esclusiva una parte del video di Malibu, suo ultimo singolo Condividi:

“Credo che ognuno di noi abbia un posto in questo grande universo. Io ho trovato il mio nella musica e nella scrittura perché mi fa stare bene. So di avere una responsabilità, ma vedere che i miei messaggi sono trasversali e abbracciano più generazioni mi rende ancora più felice”. Sangiovanni è un ragazzo molto riflessivo, ascolta molto e dà un significato ad ogni parola che dice. Un aspetto non comune, in un mondo in cui si va molto di fretta, non si fa attenzione e, a volte, si ha quasi paura di seguire le proprie passioni e i propri sogni. Soprattutto se sono grandi e se vengono definiti “strani”. Che poi, strano: che significa? Quello che più colpisce di Sangiovanni, 18 anni, è questo suo coraggio a sognare in grande e a non aver paura di farlo, nonostante le difficoltà, l’impegno che si deve mettere per raggiungere ciò che ci si prefigge. Ecco, la sua trasversalità non si ascolta solo nelle sue canzoni, ma anche nel suo modo di essere. Può essere vista come una responsabilità, però è sicuramente fonte di ispirazione per tante persone, più piccole e più grandi, a fare lo stesso. Perché essere sé stessi, oggi, può sembrare difficile, almeno all’inizio. Ma è la cosa più bella.

Il video di "Malibu" in anteprima su Sky Tg24

Sangiovanni è stato giovedì sera a Sky Tg24 per presentare in esclusiva un breve assaggio del video di Malibu, suo ultimo singolo, girato a Milano e con una coreografia ad hoc creata da Giulia Stabile, sua fidanzata e ballerina ricca di talento (e tanta passione, proprio come lui). "Ci tenevo veramente a fare un video di Malibu per le persone che mi seguono e ascoltano...ed eccoci qua" dice Sangiovanni un po' emozionato. Ma anche un po' divertito dal fatto che la versione visual di questa canzone è già tra i video più visti. Tanto che Falso Nueve, suo discografico (ma non solo), aveva fatto una battuta dicendo che, forse, un video non sarebbe stato quasi necessario. Ovviamente era uno scherzo, e il video è stato creato anche grazie ad alcuni brainstorming tra Sangio, Falso e la stessa Giulia. Una coreografia da imparare, danzare (e pubblicare sui social!) "Avevo questa idea di creare un balletto, che le persone potessero replicare. Non potevo che chiamare lei, non solo per il valore affettivo del gesto, ma anche per il talento che ha. Lei è molto brava! Le ho chiesto di creare questa coreografia ed è stata contentissima fin da subito". "Lei" è proprio Giulia Stabile, danzatrice dai movimenti e dalla passione contagiosa, nonché sua fidanzata. Un balletto pubblicato su Tik Tok da qualche giorno, ma che sta già spopolando.