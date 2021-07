Musica, Sangiovanni è l'artista più seguito su YouTube

Il successo del singolo "Malibù" trascina il finalista di "Amici di Maria De Filippi" in vetta alla classifica italiana. I Maneskin si posizionano in seconda posizione, podio completato da Rocco Hunt

Salgono in seconda posizione i Maneskin , ormai band dal successo planetario dopo la vittoria all' Eurovision Song Contest ; " Beggin '", singolo estratto dall'album "Chosen", è primo nella classifica globale di Spotify, una posizione mai raggiunta da un progetto italiano.

Rocco Hunt terzo, quarto Achille Lauro



Al terzo posto della classifica degli artisti italiani su Youtube si piazza Rocco Hunt, grazie ai quasi 8 milioni e mezzo di ascolti di "Un bacio all'improvviso", cantato in duetto con la cantante e attrice spagnola Ana Mena, che questa settimana occupa la nona posizione. Passo indietro fino alla quarta posizione per Achille Lauro, al momento fuori con il tormentone "Mille", confezionato insieme a Fedez, che infatti occupa il quinto posto, e Orietta Berti, che troviamo per la prima volta nella top ten (ottavo posto) in una chart affollata solitamente da giovani rapper o concorrenti di talent musicali.

Sesto posto per Sfera Ebbasta

Sale al sesto posto Sfera Ebbasta, il più seguito esponente della scena trap, da ben 252 settimane tra i protagonisti della particolare chart. Settima posizione per Fred De Palma, il più importante esponente del reggaeton in Italia, attualmente fuori con il disco "Unico". Chiude la top ten Irama, altro ex concorrente di "Amici di Maria De Filippi".