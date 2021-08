Aka7even ricorda un periodo difficile: “Finito in coma per un virus"

L'artista, tra i cantanti più apprezzati della 20esima edizione di “Amici di Maria de Filippi” e in cima alle classifiche grazie al tormentone “Loca”, ha raccontato il periodo buio che ha vissuto da bambino a causa di problemi di salute. Un incubo che fortunatamente ormai è solo un lontano ricordo. “Credo di avere sette vite come i gatti”, ha dichiarato il musicista. A 7 anni è stato in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto

Aka7even, il giovane cantante (20 anni) che è in cima alle classifiche grazie al tormentone “Loca” che è diventato un'ugola apprezzatissima grazie alla partecipazione alla 20° edizione di “Amici di Maria de Filippi”, si è aperto circa il proprio privato. Durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'artista ha raccontato di un'esperienza davvero tragica, da cui trae inoltre origine il suo nome d'arte.



"A sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto sette giorni… Credo per questo di avere sette vite, come i gatti…", ha dichiarato Aka7even al Corriere, spiegando così da cosa deriva quel suo strano pseudonimo.

Al secolo Luca Marzano, il cantante è andato a ritroso nella sua storia, ripescando i ricordi del periodo più buio vissuto nella sua vita. Un periodo che non può che tornargli alla mente in maniera vivida proprio in questo periodo storico, in cui la parola virus è purtroppo indissolubilmente legata alle nostre vite odierne.



Fortunatamente l'esperienza tragica vissuta dall'artista quando era solamente un bambino si è risolta, passando dal tragico allo "scampato", e adesso è soltanto un ricordo. Un indelebile ricordo, chiaramente.

