Aka7even, arriva il repack "Aka 7even Summer Edition": info e tracklist

Dopo il successo di singoli come “Loca” e “Mi Manchi” Aka7even torna sulla scena con il repack del suo disco d’esordio

Arriva il prossimo venerdì 2 luglio “Aka7even Summer Edition”, il repack dell’album d’esordio di Aka7even in uscita per Sony Music Italy.

Dopo il grandissimo successo dell’edizione “originale” del CD, già diventato disco d’oro il giovane artista continua a raccogliere un grandissimo successo di pubblico. Dopo la conclusione di Amici di Maria de Filippi, infatti, i brani di Aka7even sono schizzati in cima a tutte le classifiche e il suo singolo “Loca” è diventato rapidamente disco di platino, confermandosi come un vero e proprio tormentone estivo. Il brano è entrato anche tra le cinque canzoni più ascoltate e vendute in Italia.

Stesso discorso anche per “Mi manchi”, l’altro grande singolo di successo presentato a Amici, già disco di platino, che è entrato nella Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi. Inoltre “Mi manchi” è il primo brano uscito da Amici a posizionarsi in prima posizione della Top 50 Italia Spotify.

E non sono finiti qui i successi per il giovane artista. Pochi giorni fa infatti, sui suoi canali social Aka7even ha fatto sapere di aver sostenuto l’esame di maturità e di essere finalmente diplomato.