Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, si è diplomato e lo stesso artista ne ha parlato sul suo profilo Twitter.

Come molti dei suoi colleghi anche l’ex concorrente di Amici ha dovuto affrontare gli esami di maturità. Per raccontare ai suoi followers come è andata, ha scelto un messaggio chiaro e diretto, dicendo: “Ah comunque mi sono diplomato. Studiavo nel van, tra un Instore e l’altro”. Chiaramente, terminata l’avventura nel talent show di Maria De Filippi, il giovane artista è dovuto tornare in classe. La cosa non deve essere stata facile, sia per i mesi di lontananza e sia perché gestire al meglio la fama dopo un’avventura del genere deve essere molto impegnativo. E infatti in un messaggio precedente Aka7even aveva scritto che ha dovuto faticare parecchio per recuperare i mesi persi per inseguire il suo sogno. Poi passare di punto in bianco dalla televisione ai banchi di scuola, con le interrogazioni e tutto il resto, ha messo a dura prova l’artista che però, alla fine, con tanto impegno e forza di volontà è riuscito a concludere il suo percorso di studi.

Come già detto non è stato l’unico dei partecipanti di Amici 20 che è dovuto tornare in classe. Anche Giulia Stabile, vincitrice della finale, è tornata a studiare per recuperare il tempo perduto.