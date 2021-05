Aka7even in concerto nel 2022, le date del tour

Dopo aver raggiunto la finale di “Amici di Maria de Filippi” e aver conquistato tutti con il suo talento, Aka7even si prepara all’uscita del suo primo album e annuncia le date del tour in partenza a gennaio del 2022 Condividi:

Sono passati solo pochi giorni dalla sua partecipazione alla finale della 20esima edizione di “Amici di Maria de Filippi”, ma Aka7even (non d’arte di Luca Marzano) non si ferma più. Dopo essere entrato nel cuore di tutti i telespettatori, che ha emozionato e divertito con i suoi inediti, il giovane artista napoletano ha annunciato sui social le date del suo primo tour nei maggiori club italiani. Nel frattempo è grande attesa per l’uscita del suo primo album “Aka7even”, in programma per il prossimo venerdì 21 maggio. Dodici brani per più di un’ora di ascolto, tra grinta e freschezza delle sonorità trap e reggaeton, fino a melodie più emozionanti e melanconiche come il singolo ormai disco di platino “Mi manchi”.

Aka7even: tutte le date del suo primo tour approfondimento Amici 2021, Aka7even: chi è il cantante di Loca Dopo aver conquistato i telespettatori con il suo enorme talento e la versatilità che lo rendono adatto a cantare generi musicali anche molto diversi tra loro, è arrivata l’ora per Luca Marzano di incotrare la sua platea sempre più folta, anche live. Le serate che faranno parte del primo tour italiano di Aka7even, saranno in totale tre, nei maggiori club della Penisola. In partenza domenica 23 gennaio 2022 da Napoli – Casa della Musica, si sposterà mercoledì 26 gennaio 2022, sull’ormai famoso palco del Fabrique di Milano, per poi concludersi con una performance esplosiva, la sera di domenica 30 gennaio all’Atlantico di Roma. Per gli show, interamente prodotti da Vivo Concerti, sono già disponibili i biglietti sul sito ufficiale degli organizzatori, dalle ore 16:00 dello scorso lunedì 17 maggio. Le rivendite autorizzate, presso i negozi fisici e online dei maggiori portali di ticketing, apriranno invece i battenti dalle 11:00 di sabato 22 maggio.