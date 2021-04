Aka7even, il testo di "Loca" il nuovo singolo

Per il cantante e autore napoletano, “Loca” è il quarto inedito presentato ad “Amici”, dopo “ Yellow ”, “ Mi manchi ” e “ Mille parole ”, tutti campioni di stream nelle scorse settimane. Il nuovo brano, cantato la prima volta in una puntata del “Daytime” del programma, davanti al giudice-per-un-giorno Gerry Scotti, è un pezzo semplice e immediato, dal sound fresco che unisce pop e reggaeton, perfetto per diventare la hit radiofonica dell’estate in arrivo.

Il testo di “Loca”

Per te ho il sole in testa come nelle Hawaii

lei mi guarda come se non mi avesse visto mai

su una spiaggia con quegli occhi baby mi fai così

mi fai così

yeah yeah

Arrossisci quando passo

come un frutto tropicale

se rivedo quel tuo sguardo

io vedo il mare

Lei è loca loca loca

vuole solo la mia bocca bocca bocca

e se lo muove loca loca loca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam

ti piace quando ti stringo forte

e lo vuoi sempre tutte le volte

loca loca loca

vuole solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam

Bebecita un’altra notte ancora

noi su una spiaggia come a Pamplona

dimmi cos’hai

togli quei vestiti e beviamoci un drink

così tropicale che sembra di essere a Medellin

sciogliti i capelli e facciamolo sì

un altro tuffo, un’altra notte, un’altra estate così

Arrossisci quando passo

come un frutto tropicale

se rivedo quel tuo sguardo

io vedo il mare

Lei è loca loca loca

vuole solo la mia bocca bocca bocca

e se lo muove loca loca loca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam

Oh oh

Oh oh oh





Loca (Loca)

Loca (Loca)

ra pa pa pam pam pam

Lei è loca loca loca

vuole solo la mia bocca bocca bocca

e se lo muove loca loca loca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam

ti piace quando ti stringo forte

e lo vuoi sempre tutte le volte

loca loca loca

vuole solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam