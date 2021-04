In gara nel famoso talent, il giovane cantautore ha già conquistato il pubblico grazie alla sua prima hit Condividi:

In poco tempo ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica soprattutto per la facilità di scrittura. Così dopo poche settimane è salito ai primi posti dei singoli più venduti in Italia con la canzone “Lady”. Nonostante la giovane età, Sangiovanni, cantautore e allievo della ventesima edizione di Amici, dimostra una maturità notevole sottolineata spesso dai giudici del talent. È in particolare Stash dei Kolors ad evidenziare spesso le doti naturale del ragazzo che puntata dopo puntata è sempre più padrone del palcoscenico. Scopriamo qualcosa in più di Sangiovanni, già disco d’oro con “Lady” per le oltre 35 mila copie vendute.

Chi è Sangiovanni e le sue canzoni Sangiovanni è il nome d'arte di Giovanni Pietro Damian. Classe 2003 è nato a Vicenza e da circa un anno si è completamente dedicato al mondo della musica. Con l'etichetta Sugar Music ha già pubblicato due singoli e in merito al suo nome d'arte ha dichiarato: "Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni, ha rivelato durante la prima puntata di Amici. Per lui la musica è una valvola di salvezza, un mezzo per ritrovare il sorriso davanti ai tanti problemi della vita. Durante la trasmissione ha lanciato gli inediti "Gucci Bag", "Lady", "Hype" e "Tutta la notte", ma ha sorpreso soprattutto interpretando grandi successi di altri artisti inserendo sempre le sue barre apprezzate soprattutto per l'originalità e il rispetto del testo originale.