Chi è Enula, la cantante eliminata da Amici

Enula è la cantante che è stata appena eliminata da Amici di cui si sta parlando molto, non solo per la sua ugola notevole ma anche per la sua vita privata.



Le indiscrezioni la vorrebbero ex fidanzata di Leo Gassmann (ma, come ben sappaimo, le vie dei rumors sono infinite...). Voci di corridoio la collegavano al figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, questo prima della sua partecipazione allo show televisivo in cui invece pare abbia stretto un rapporto speciale con il ballerino Alessandro Cavallo. Ma, dopo l’eliminazione di poche ore fa, un particolare delle sue IG Stories non è passato inosservato ad alcuni fan: Enula sarebbe assieme al cane di Leo Gassman, quello che sembrerebbe essere il suo ex compagno... Insomma, un mistery per cui i follower della cantante si starebbero tramutando in segugi. Ma chissà cosa c'è di vero e cosa, invece, sono più che altro i fan a voler vedere!



Enula è stata eliminata da Amici 2021 nella puntata che è andata in onda sabato 10 aprile e nei suoi post successivi a quella data c’è chi intravedrebbe un ritorno con Leo Gassman. Ma per ora nulla è stato confermato o smentito da Enula, quindi sono solo indiscrezioni. O, per dirla in musica rimanendo in tema, sono solo canzonette...