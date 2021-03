Virginio, "Rimani" è il nuovo singolo del vincitore di Amici

In uscita venerdì 2 aprile in radio e store digitali “Rimani”, il nuovo singolo di Virginio che arriva a circa due anni dal precedente “PS Post Scriptum” e anticipa l’uscita del nuovo album. Un inno al cambiamento e alla necessità di una trasformazione che possa rimettere in moto l’energia e le sensazioni positive dopo una storia d’amore che ha esaurito la sua forza vitale. L’artista racconta dei momenti dolorosi che arrivano alla fine di un rapporto ormai logoro e che non esiste più da tempo. Tra la paura di affrontare il futuro e quella per i cambiamenti, Virginio sceglie di non restare immobile davanti a una certezza solo per la paura dell’ignoto, ma di fare quel passo in più per riappropriarsi della propria libertà e del proprio benessere. Le certezze, secondo il cantante, sono solo degli alibi che tengono le persone ancorate ad esse per la paura di affrontare i cambiamenti. Per questo c’è bisogno di una trasformazione che possa migliorare la vita delle persone e spingerle ad essere finalmente libere. “Rimani” è un brano intimo, nel quale il cantautore si mette completamente a nudo per raccontare al mondo la sua paura di amare arrivata di colpo dopo tanta sofferenza. Un brano molto personale che rappresenta molto l’artista e il suo percorso artistico fatto fino a questo momento.