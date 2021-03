Ermal Meta, la lettera a Leonardo Lamacchia eliminato da Amici 2021

Ermal Meta ha condiviso uno scatto in compagnia del concorrente di Amici scrivendo: “Questo perché ho guardato dentro al tuo cuore e ho visto la purezza che ha. Il tuo percorso là dentro è stato come fuori: è stato vero”

Ermal Meta, reduce dal successo della settantunesima edizione del Festival di Sanremo dove è posizionato al terzo posto con Un milione di cose da dirti, ha dedicato una bellissima lettera a Leonardo Lamacchia condividendo uno scatto sul suo profilo Instagram da oltre 600.000 follower.

Ermal Meta ha dichiarato: “Caro amico mio, non ho mai interferito con il tuo percorso alla ventesima edizione di Amici, non l’ho mai commentato e mai ne ho parlato. Non l’ho fatto perché non volevo che si dicesse che ti avessi raccomandato o quelle cattiverie che solitamente leggiamo dai tuttologi del web”.

La voce di Vietato morire ha poi aggiunto: “Insomma non volevo che qualcuno avesse un motivo, seppure stupido, per odiarti. Questo perché ho guardato dentro al tuo cuore e ho visto la purezza che ha. Il tuo percorso la dentro è stato come fuori: è stato vero. Tu sei vero. Ho letto un commento in cui ammiravano le tue mani e mi è venuto da sorridere. ‘Quelle sono le mani di un sognatore’ ho pensato, ‘sapeste quanta terra e parole hanno dovuto scavare’.