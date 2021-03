Ermal Meta, il video della canzone "Un milione di cose da dirti"

Secondo estratto da “Tribù Urbana”, "Un milione di cose da dirti" è la canzone del cantautore in gara al Festival di Sanremo 2021 Condividi:

Dopo averla ascoltata in diretta sul palco dell’Ariston, ecco il video di “Un milione di cose da dirti” brano di Ermal Meta (FOTO), in gara al Festival di Sanremo 2021. La canzone sarà contenuta in “Tribù Urbana”, il nuovo disco dell’artista in uscita il prossimo 12 marzo che arriva a tre anni dal precedente “Non abbiamo armi”. Ad anticipare l’uscita del disco è stato già estratto il brano “No Satisfaction”, uscito lo scorso gennaio.

approfondimento I cantanti di Sanremo 2021: Ermal Meta Sul palco di Sanremo 2021, Ermal Meta si è già esibito due volte: nella seconda serata con “Un milione di cose da dirti” e nella serata delle cover con “Caruso” di Lucio Dalla, accompagnato dalla Napoli Mandolin Orchestra. Dopo il buon risultato ottenuto nella classifica provvisoria, il video di “Un milione di cose da dirti" ha già raggiunto quasi 250mila visualizzazioni su YouTube. Ermal Meta ha scelto una “semplicissima canzone d’amore”, una ballad dal sound essenziale e con pochi accordi.

Il video di “Un milione di cose da dirti” approfondimento Ermal Meta a Sanremo 2021 con “Un milione di cose da dirti”: il testo Il video del brano di Ermal Meta rispetta lo stile e la semplicità del brano. Una stanza elegante dal look vintage e un pianoforte suonato dal cantautore. Tanto basta per far arrivare il messaggio dietro “Un milione di cose da dirti” e l’idea che accompagna la nascita di questo brano. Gli unici elementi dinamici del video sono la neve fatta di pezzetti di carta che copre gradualmente la scena e l’alternarsi sul finale delle immagini della bottega di un artigiano che muove lentamente una palla di vetro con la neve dentro. Semplicità e classicità, in scena come sullo spartito. Sono questi gli elementi su cui si fondano il brano e il video di “Un milione di cose da dirti”.