Ermal Meta annuncia il nuovo album "Tribù urbana"

Il cantautore, atteso al prossimo Festival di Sanremo, ha ufficializzato la data di uscita e il titolo del nuovo progetto discografico Condividi:

Ermal Meta (qui la sua carriera in 20 scatti) ha annunciato l’uscita del nuovo album “Tribù urbana”, in arrivo il 12 marzo. Il cantautore, tra gli artisti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, ha ufficializzato la data di uscita e il titolo del suo progetto discografico con un lungo post sui social. Queste le parole di Ermal Meta: “Ciao amici, il 12 marzo uscirà̀ il mio nuovo album, TRIBÙ URBANA. Sono emozionato e sono impaziente di farvelo ascoltare. In questi tempi sparpagliati ciò̀ che mi ha dato il coraggio di continuare a sognare è la consapevolezza che la forza risiede nell’insieme”. Il cantautore prosegue ringraziando i suoi sostenitori per tutto il supporto costante: “Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù̀. Vi aspetto il 12 marzo e sappiate che non vedo l’ora di iniziare questo viaggio. Ancora una volta”.

Il singolo “No Satisfaction” e il brano per Sanremo 2021 approfondimento Ermal Meta, 7 curiosità da conoscere sul cantante L’album “Tribù urbana” è stato anticipato dal singolo “No Satisfaction”, brano che si basa su pochi concetti essenziali e fotografa in maniera precisa e spietata il nostro quotidiano. Ermal Meta (le frasi più belle delle sue canzoni) gioca con metafore pescate nel mondo animale, il cui sovrano resta il temibile leone da tastiera. Dopo “No Satisfaction”, sarà il turno di “Un milione di cose da dirti” che nelle pagelle pubblicate dopo i preascolti ha ottenuto da Sky Tg24 un importante voto (8/9). La canzone parla di due persone che si annusano e che raccoglie tutti i non detti di una coppia, quelle riflessioni che per pudore inciampano nei denti e non escono. La canzone è l’ennesimo manifesto dell’essere umano.