Ermal Meta, il nuovo singolo è No Satisfaction: il testo

A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, Non abbiamo armi, Ermal Meta con No Satisfaction inaugura un nuovo percorso, che canzone dopo canzone ci accompagnerà all'imminente nuovo album. Questo singolo è un segnale forte della direzione identificata da Ermal per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria storia artistica: musica tambureggiante, parole che avvolgono, voce dura, ruvida...una finestra su un quotidiano dove vincitori e vinti sono sullo stesso piano. Dal vivo sarà una bomba! Un assaggio di quanto è potente, di quanto fa vibrare arriva dal video che ha la regia di Andrea Folino . Una giornata in un mondo senza volti, dove lo spaesamento è il solo amico che hai al fianco. E quando torni a casa, con i tuoi dubbi e le tue inquietudini, non puoi considerarti tranquillo, perché anche sul divano, davanti alla televisione, o sotto un piumone, l'essere umano può rappresentare il vuoto che ha creato, intorno a noi, il leone da tastiera con i suoi accoliti. Ma alla fine, volando da una liana all'altra, l'essere umano tornerà e si riapproprierà della sua giungla (urbana). Non dimentichiamo, infine, che Ermal Meta è in gara al 71° Festival di Sanremo col brano Un milione di cose da dirti .

Ermal Meta ritorna rock. Gioca con le metafore, con le chitarre che urlano, con parole che arrivano come aghi a stimolare i nostri pensieri. No Satisfaction , il nuovo singolo di Ermal Meta , ci accompagna nell'universo della new generation, un popolo che risulta sempre più iena e sempre meno volpe. Ma è così? Ermal Meta gioca con metafore pescate nel mondo animale, il cui sovrano resta il temibile leone da tastiera.

NO SATISFACTION, IL TESTO



Io che vivo di consensi

io che vendo i sentimenti

io che piango e stringo i denti

io che veni vidi e persi

io che scavo con le mani nelle tasche dei parenti

tu che vivi e non lo senti e mi dai suggerimenti

io che scaldo l’atmosfera

ma son solo anche stasera

tu che studi per passare

io che passo per ? e mentre stringo le sue mani

che hanno odore di altre mani

Non trovo più satisfaction

non trovo più satisfaction

in questa new generation

no satisfaction

Tu che ridi e sembri iena

io che urlo e sembro scimmia

tu che incidi sulla schiena ogni tipo di avventura

io mi aggrappo ad ogni scusa

tu che gli altri non importa

quella è la porta

Non trovo più satisfaction

non trovo più satisfaction

in questa new generation

no satisfaction

no satisfaction

Siamo macchine perfette di parole, di saette

siamo macchine inventate da una mente un po’ animale

che un battito e un ruggito sono sempre un rituale

per chi perde e per chi vince il premio è uguale

No satisfaction

no satisfaction

Avanti un altro come me

siamo la new generation

ma tu che cosa vuoi da me

non trovo più satisfaction (no satisfaction)

ma tu che cosa vuoi da me

no satisfaction

ma tu che cosa vuoi da me