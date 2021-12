Rkomi, il testo del singolo "La coda del diavolo" con Elodie

Nella top 5 degli album più apprezzati e venduti di questo 2021, “Taxi Driver” di Rkomi non smette di stupire. È ufficialmente in cuffia dalla mezzanotte di mercoledì 1 dicembre , il nuovo singolo del rapper milanese in collaborazione con Elodie . Si chiama “ La coda del diavolo ” ed è scritto dallo stesso Mirko Martorana insieme ad Alessandro Pulga, Dario Faini (Dardust), Davide Petrella e Stefano Tognini. La produzione è invece opera di Zef e Marz.

Un titolo, quello di “La coda del diavolo” che non ha nulla a che vedere con atmosfere cupe e tenebrose, quanto più una traccia pop, fresca e carica di ritmo , che racconta la storia di due persone e due amanti destinati a non lasciarsi mai e “stringersi sempre forte la mano, anche sotto la coda del diavolo”. Un duetto d’eccezione che vede protagonisti due tra gli artisti più in voga e apprezzati di questa fiorente annata per la musica italiana. Rkomi è infatti reduce dal successo di "Taxi Driver", l’ultimo album in studio pubblicato il 30 aprile 2021 di cui è stata realizzata anche un'inedita versione MTV Unplugged. Dal canto suo Elodie è attualmente in studio di registrazione per lavorare al nuovo disco, in cui troverà sicuramente spazio anche l’ultimo singolo di successo “ Vertigine ”. Ecco il testo di “La coda del diavolo” di Rkomi feat. Elodie.

Il testo di “La coda del diavolo”

Quando la notte mi scappò dalle mani, ma tu mi tieni forte

Volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora

Nessuna fine perché siamo eterni

C'è qualcosa di te che, che dovresti sapere



Sai che ti cercherei in tutta Milano

Che ti stringerei forte la mano

Nei locali alla moda

Anche sotto la coda del diavolo, credimi

Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l'aria, ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la nottе

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra



Nessuna fine perché siamo еterni

In ritardo per l'ultima metro

A mezzanotte perché siam fantasmi

Da qualche parte mentre ci pensiamo

Vicini, commetterei un omicidio

Le nostre impronte sul vetro

Al confine tra un bacio e un incendio



Sai che ti cercherei in tutta Milano

Che ti stringerei forte la mano

Nei locali alla moda

Anche sotto la coda del diavolo, credimi



Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l'aria, ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra



Pa, pa-ra-ra-ra

Il weekend è così lontano

Io un gesto me lo aspettavo

Due frecce non fanno un arco

Pa, pa-ra-ra-ra

Il weekend è così lontano

Io un gesto me lo aspettavo

Due frecce non fanno



Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l'aria, ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra