Rkomi in concerto: ecco tutte le date del tour 2022

Rkomi, il tour di “Taxi Driver” parte nel 2022: tutte le date e le informazioni per acquistare i biglietti per i concerti

Dopo lo strepitoso successo di “Taxi Driver”, Rkomi annuncia anche le date del tour che porterà nelle principali città italiane il suo lavoro. Recentemente, l’artista milanese ha pubblicato una nuova versione del suo album, con i brani eseguiti in live per MTV Unplugged il 22 settembre 2021 al teatro Carcano di Milano. Ora arrivano anche le date del tour con cui Rkomi porterà la sua musica in giro dell’Italia per suggellare uno strepitoso successo che ha avuto inizio ormai quasi sei mesi fa.