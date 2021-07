Pc, Ps4, Xbox One e Nintendo Switch: i giochi in uscita a luglio

Tra le tante novità non mancano alcuni attesi giochi multipiattaforma, come l'edizione 2021 di F1 e Bloodline, la nuova espansione di Watch dogs: Legion. Occhi puntati anche su Space Jam: A New Legacy su Xbox One Condividi:

Con l’arrivo del mese di luglio è il momento di analizzare i nuovi videogiochi in uscita sulle varie console, dalla Ps4 alla Nintendo Switch. Tra le tante novità non mancano alcuni attesi giochi multipiattaforma, come l'edizione 2021 di F1 e Bloodline, la nuova espansione di Watch dogs: Legion. Occhi puntati anche su Space Jam: A New Legacy, gioco ispirato al nuovo film con protagonisti Lebron James e Bugs Bunny, che uscirà su Xbox One.

Playstation 4 leggi anche Videogiochi, i titoli online da scaricare gratis a luglio 2021 Il mese di luglio è iniziato con il debutto di Bloodline, l'espansione per Watch Dogs: Legion. Dal 6 è possibile catapultarsi in una Londra distopica occupata dai terroristi. L’obiettivo è organizzare una resistenza e liberare la città. Il 16 luglio sarà la volta di F1 2021, il gioco ufficiale del 2021 FIA Formula One World Championship, e di Observer System Redux, in cui si gioca nei panni di un detective “neurale” che avvalendosi di un dispositivo hackera la mente delle persone per estrarre indizi e prove. Il 22 luglio uscirà Last stop, la nuova avventura narrativa di Annapurna, un videogioco che racconta di vite segrete, connessioni e magia con tre protagonisti giocabili. Il 27 arrivano NEO: The World Ends with You, Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles, Tribes of Midgard. Il 28 luglio è la volta di The Forgotten City e dell’atteso Chernobylite, horror game - sviluppato da The Farm 51 - che racconta una storia ambientata nella città fantasma di Pripyat vicino al luogo di uno dei più gravi disastri nucleari della storia.

Playstation 5 leggi anche Arriva Fifa 22, con tecnologia di nuova generazione Hypermotion Pochi i giochi in uscita su Ps 5. Come per la piattaforma precedente, il 6 luglio è uscito Bloodline - Watch Dogs: Legion. I videogiocatori potranno divertirsi anche con A Plague Tale: Innocence, ambientato in Francia nel 1348 durante la peste nera, un action-adventure di genere survival. Il 16 luglio sono attesi F1 2021 e Observer System Redux. Il 27 sarà la volta di Tribes of Midgard, avventura ambientata nel mito norreno in cui un vichingo deve preparsi a proteggere il seme di Yggdrasil dall’invasione dei Giganti che vogliono distruggere Midgard e gli dèi e far avverare la profezia della fine del mondo. Per concludere il mese, il 28 luglio uscirà The Forgotten City, un gioco di mistero ambientato in un’antica città romana con finali multipli.

Xbox One leggi anche PlayStation Now, i 7 giochi che entrano nel servizio a luglio Oltre ai titoli in uscita su Playstation 4, su Xbox One si potrà contare su The Procession to Calvary che è uscito il 2 luglio. Attesissimo il nuovo gioco Space Jam: A New Legacy che uscirà il 15 luglio, in cui si vestiranno i panni di LeBron, Bugs Bunny e Lola e si verrà catapultati in un classico gioco in stile arcade a scorrimento orizzontale. Il 20 luglio uscirà Death’s Door, in cui bisogna mietere le anime dei morti e stare attenti a non farsele sottrarre. Il 23 si potrà contare sul debutto di Orcs Must Die! 3, un gioco di difesa in cui bisogna studiare e piazzare trappole per raggiungere l’obiettivo, che è – appunto – far morire gli orchi. Chiude il mese il 29 luglio l’uscita di The Ascent, un gioco di ruolo sparatutto ambientato in un mondo fantascientifico cyberpunk.

Xbox Series X e S leggi anche eFootball PES 2022, beta disponibile in Italia in attesa del reveal Oltre a tutti i giochi già citati per Xbox One, su Series X e S arriverà l'edizione console di Microsoft Flight Simulator che garantirà 30fps e il supporto allo standard VRR (Variable Refresh Rate). Questo vuol direi che sfruttando l'uscita HDMI ci si potrà godere la vista dall’aereo su tv o monitor in alta definizione.