PlayStation Now, i 7 giochi che entrano nel servizio da luglio

Sono 7 i titoli che da luglio sono entrati a far parte del servizio PlayStation Now: Sony li ha annunciati con un post sul blog ufficiale. Tra i nomi, per tutti i gusti, ci sono capolavori come Red Dead Redemption 2 e God of War. I nuovi videogame vanno ad arricchire il servizio in abbonamento che, pagando il costo mensile del pacchetto, permette agli utenti di PS4 - ma anche di PS5, grazie alla retrocompatibilità - di giocare diversi titoli in streaming o scaricandoli sull’hard disk dell’hardware.