Videogiochi, i titoli online da scaricare gratis a luglio 2021

Come ogni mese, i servizi di gaming online mettono a disposizione dei propri utenti e abbonati una serie di titoli con cui poter giocare senza pagare alcuna addizionale. In casa Sony, questo luglio si va “Call of Duty: Black Ops 4” - uno dei più elaborati multiplayer di sempre - fino alla lotta di due fratelli contro l’epidemia di peste nella Francia del quattordicesimo secolo in “A Plague Tale: Innocence”. Non sono da meno i giochi disponibili fino a fine mese su Xbox Live Gold, che ci porta su pianeti alieni con “Planet Alpha”, e Xbox Pass, dove El Presidente è tornato per costruire la sua città in “Tropico 6”. Ecco i più interessanti giochi da scaricare gratis fino al 31 luglio.

Chi ha un abbonamento a PlayStation Plus, servizio della Sony, nel mese di luglio può giocare gratis a "Call of Duty: Black Ops 4", rilasciato per la prima volta nell'autunno 2018. Il quindicesimo capitolo della serie di Call of Duty, sviluppato da Treyarch, è uno degli episodi più articolati di tutta la saga di COD. Online è disponibile solo in modalità multiplayer, mentre offline è possibile effettuare partite anche in singolo giocatore, combattendo contro bot guidati dall'Intelligenza Artificiale. Include anche "Blackout", la modalità battle royale con la più grande mappa di sempre in un titolo COD, con tutti i luoghi iconici della saga Black Ops: dalle mappe multiplayer Nuketown e Firing Range a quelle zombi Verrukt, Tranzir e Call of the dead.

Treyarch Games

Fino a fine mese è disponibile gratuitamente per gli utenti di Xbox Live Gold "Planet Alpha", platform in 2D ambientato in un colorato mondo alieno dalle atmosfere oniriche, tra colate di lava incandescente e costruzioni di cristallo. Il videogame inizia con il giocatore che si risveglia ferito e abbandonato in questa terra straniera, dove dovrà sopravvivere combattendo droni e robot instancabili. Con un potere speciale: si può manipolare l'ora del giorno e della notte. Disponibile per Xbox One e Xbox X/S.

Microsoft

Tornando a Play Station Plus, fino a fine mese sarà disponibile per PS5 -senza pagare addizionali- "A Plague Tale: Innocence". Amicia de Rune torna a casa col padre dopo una giornata nel bosco. Lì lo aspettano uomini armati che lo uccidono e che vogliono catturare anche il piccolo Hugo, fratello della ragazza affetto da una strana malattia. Così inizia il viaggio dei due bambini in fuga da topi infetti e soldati spietati in una Francia straziata dall'epidemia di peste del 1349.

Ps5

In casa Microsoft, per gli utenti di Xbox Game Pass sono moltissimi i titoli gratis di luglio. Tra questi, il citybuilder Tropico 6, ultimo capitolo di una delle serie gestionali più amate. Oltre a costruire nuovi edifici e curare piantagioni e commerci, per il Presidente ci sono politici corrotti da arrestare, elezioni da vincere a qualsiasi costo, costituzioni da riscrivere e rivolte da sedare: l'obiettivo del player è sempre quello di far splendere la Nazione di Tropico.

Microsoft

L'Enigmista minaccia il dominio di Batman a Gotham City, proprio quando il Cavaliere Oscuro ha trovato l'appoggio di tutti: cittadini, polizia e soprattutto il commissario Gordon. Intanto, anche John Doe viene rilasciato dal carcere e le sue intenzioni non sembrano essere le migliori. Ancora una volta, toccherà a Batman e a Bruce Wayne risolvere la situazione. "Batman: The Enemy Within" è disponibile su Twitch Prime, gratis, fino al 31 luglio.

Telltale games

Si dice che Rockstar Games abbia impiegato tra i sei e gli otto anni per ultimare "Red Dead Redemption 2", gratis per questo mese per gli utenti del servizio di cloud gaming Playstation Now. Siamo nel 1899, in un Far West che sta cambiando per sempre per opera del progresso tecnologico e scientifico. In questa cornice, l'avatar Arthur Morgan continua a commettere i suoi crimini con la gang che l'ha adottato da piccolo. È una storia di degrado, di lealtà e di fratellanza, dove entrano in gioco anche temi come la malattia e il deperimento fisico.

Rockstar Games