Le forze dell’ordine hanno segnalato che molti cittadini stanno ricevendo degli sms in cui contatti presenti all’interno della propria rubrica chiedono l’invio di un codice. I messaggi sembrano affidabili perché arrivano da persone conosciute, ma in realtà si tratta di truffe che consentono ai cybercriminali di impadronirsi del profilo. Ecco come difendersi