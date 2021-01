WhatsApp posticipa di 3 mesi nuove regole sulla privacy

Cosa cambia con questa novità

Per gli utenti dell’Unione europea, in realtà, non cambierà nulla, grazie anche al Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali, una delle leggi più avanzate in materia. Il messaggio e l’informativa però sono stati definiti “poco chiari e intellegibili” dal Garante della Privacy che ha portato la questione all'attenzione dell'Edpb, il Board che riunisce le Autorità privacy europee, riservandosi comunque “di intervenire, in via d'urgenza, per tutelare gli utenti italiani”. Secondo WhatsApp invece “fornisce ulteriore trasparenza” su come vengono raccolti e utilizzati i dati. I maggiori cambiamenti riguarderanno gli utenti extra europei, che forniranno i propri dati per scopi commerciali anche a Facebook.