WhatsApp e privacy, cosa cambia e quali sono le alternative

“Ho letto ed accetto i termini di utilizzo”. Qualche anno fa due ricercatori d’Oltreoceano, Jonathan A. Obar e Anne Oeldorf-Hirsch, avevano definito questa frase “la più grande bugia su Internet”. Ma adesso l’attenzione sulla privacy è sempre più alta e non è passato inosservato il messaggio che gli utenti di WhatsApp si sono visti spuntare sullo schermo nelle scorse settimane.

La situazione in Europa

Agli utilizzatori della app di messaggistica più popolare al mondo è stato chiesto infatti di accettare le nuove condizioni. Chi le rifiuta, non può più utilizzare il servizio. Diciamolo subito: per gli utenti dell’Unione Europea non cambia nulla. Merito del Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Una delle leggi più avanzate in materia.

L’intervento del Garante della Privacy

Il messaggio e l’informativa però sono stati definiti “poco chiari e intellegibili” dal Garante della Privacy che ha portato la questione all'attenzione dell'Edpb, il Board che riunisce le Autorità privacy europee, riservandosi comunque “di intervenire, in via d'urgenza, per tutelare gli utenti italiani”. Secondo WhatsApp invece “fornisce ulteriore trasparenza” su come vengono raccolti e utilizzati i dati.

Cosa cambia fuori dall’Europa

L’impatto è diverso per gli utenti nel resto del mondo che, dando il proprio assenso, fanno in modo che i propri dati vengano utilizzati anche da Facebook, proprietaria di WhatsApp, per scopi commerciali. Una scelta che prima era opzionale e adesso diventa obbligatoria. Numero di cellulare, rubrica dei contatti e messaggi di status sono ovviamente informazioni preziose per Zuckerberg che trasforma i dati in messaggi pubblicitari sempre più mirati. In Europa, invece, la condivisione dei dati tra WhatsApp e Facebook riguarda scopi tecnici e di sicurezza. In nessun caso, comunque, il contenuto dei messaggi viene letto da WhatsApp che utilizza la cosiddetta crittografia end-to-end.