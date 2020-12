Spotify down, malfunzionamento globale ma il servizio è ripreso

"Buone notizie! Va tutto bene e sembra essere ok. Hai ancora problemi? Manda una segnalazione a @SpotifyCares con un tweet". E' questo il messaggio delle 10:57 attraverso cui, su Twitter, la pagina "Spotify Status" ha segnalato la risoluzione dei disservizi legati a Spotify, segnalati nel corso della mattinata .“Al momento siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando! Vi terremo aggiornati”. Era stato questo, invece, (10:23) il post pubblicato sempre su Twitter , con cui la celebre piattaforma di streaming musicale aveva confermato il down. Dopo i recenti problemi legati all’ecosistema di Google , infatti, anche Spotify è statoalle prese con un malfunzionamento. Dalle 9 e mezza di questa mattina, la popolare app stava registrando problematiche tecniche su scala globale. Sul sito Downdetector.com , che raccoglie le segnalazioni degli utenti in questi casi, sono state numerose le persone che hanno lamentato l'impossibilità di ascoltare musica, con il picco di segnalazioni registrato alle 10:03, con 1380 utenti a segnalare difficoltà di accesso.

Segnalazioni in Europa ma non solo

La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dall'Europa, ma ce ne sono state anche in Asia, Usa e Australia. Su Twitter, poi, sono stati numerosi i messaggi con l'hashtag #spotifydown, che hanno confermano il disservizio. "E dopo #googledown l'altro giorno, oggi tocca a Spotify", ha scritto un utente proprio sulla piattaforma di microblogging. "Stavo per disperarmi, ma come al solito Twitter mi rassicura", ha postato invece un'altra utente. Si tratta solo di alcuni dei 320 milioni di ascoltatori con cui Spotify ha chiuso il terzo trimestre del 2020 a livello mondiale, di cui 144 milioni abbonati al servizio Premium.

I disservizi recenti

Quello odierno non è stato l'unico problema tecnico che ha riguardato Spotify di recente. Lo scorso 27 novembre la piattaforma ha avuto un altro down, rimanendo inattiva per quasi un'ora. Poi il problema era stato risolto. E un'altra interruzione era stata registrata ad agosto scorso. Agli utenti, in quelle circostanze, era stato detto che esisteva un problema con la connessione Internet e che la musica non poteva essere riprodotta in streaming. Altri, invece, avevano ricevuto messaggi che dicevano loro che la pagina non poteva essere caricata.