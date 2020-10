Spotify compie 12 anni: la storia del servizio di streaming musicale

Lanciato in Svezia il 10 ottobre del 2008 dagli imprenditori Daniel Ek e Martin Lorentzon, come emerge dai dati relativi al secondo trimestre 2020, a livello globale Spotify continua a essere il leader del mercato di settore per quanto riguarda gli abbonamenti, col 34% del market share

Lanciato in Svezia il 10 ottobre del 2008 dagli imprenditori Daniel Ek e Martin Lorentzon, come emerge dai dati relativi al secondo trimestre 2020 , a livello globale Spotify continua a essere il leader del mercato di settore per quanto riguarda gli abbonamenti, col 34% del market share. Seguono Apple Music (21%) e Amazon Music (15%).

La storia di Spotify: dal 2008 ad oggi

approfondimento

30 settembre, Giornata Mondiale del Podcast: le cose da sapere

Spotify, lanciata nel 2008 da Daniel Ek e Martin Lorentzon, entrambi con alle spalle varie esperienze nel mondo tech, approdò negli Stati Uniti 3 anni più tardi, nel 2011, per poi debuttare in Italia nel 2013. Creata con l’intendo di consentire agli utenti l’accesso legale a una vasta libreria di contenuti musicali con la modalità di ascolto in streaming, grazie agli accordi con le case discografiche, la piattaforma è riuscita in pochi anni a rivoluzionare il mondo della musica, proponendo un servizio differente rispetto a iTunes, lanciato da Apple qualche anno prima. A ruota sono nati servizi concorrenti come Deezer, YouTube Music, Amazon Music e Apple Music. Con gli anni, Spotify ha ampliato sensibilmente la sua offerta, non solo arricchendo il proprio catalogo di brani, ma anche lanciando diversi altri contenuti e servizi, come i podcast, gli audiolibri e le lezioni di lingua. La sezione Podcast Show, in particolare, è stata protagonista di una forte crescita, dopo l’acquisizione di Gimlet Media (2019), importante casa produttrice di podcast a livello internazionale.

Spotify: le ultime novità

Dopo aver lanciato in 55 mercati mondiali Premium Duo, un nuovo piano di abbonamento, (al prezzo il di 12,99 euro al mese) pensato per coniugare le esigenze musicali di due persone che vivono sotto lo stesso tetto, Spotify ha annunciato l'integrazione della ricerca di un brano anche tramite parole contenute nei testi delle canzoni. La novità, disponibile sul principale competitor Apple Music dal 2018, consente agli utenti di cercare una canzone digitando parte del suo testo.