Google down, nuovi problemi tecnici anche per Gmail

A meno di 36 ore dall'"importante down" di lunedì, ci sono ancora problemi per Google. Downdetector, il portale di riferimento in caso di down dei vari servizi sul web, segnala la presenza di malfunzionamenti nell'utilizzo del motore di ricerca dell'azienda. Le segnalazioni degli utenti sembrano essere in crescita dalle 6:00 del 16 dicembre.

Ma i problemi riguardano anche il servizio di posta elettronica del colosso di Mountain View, che sta creando disservizi in diversi Paesi dell'Europa dalle 21:00 di ieri, 15 dicembre.

Downdetector ha registrato un picco di segnalazioni alle ore 23:00 di ieri.

Problemi a Gmail

Alcuni utenti stanno riscontrando dei problemi anche nella mattina di oggi, nonostante sul "Dashboard", il pannello di controllo che riporta lo stato di funzionamento dei servizi offerti da Google, l'azienda abbia segnalato alle 00:51 di oggi che "il problema riscontrato in Gmail è stato risolto". "Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti. Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti", aveva fatto sapere l'azienda in una nota pubblicata sul "Dashboard" alle 22:29 del 15 dicembre.