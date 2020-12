Google down, problemi da YouTube a Gmail: cos'è successo

Stamattina i servizi di Google, tra cui YouTube, Gmail e Meet hanno subito una serie di malfunzionamenti, a livello mondiale, che ne hanno impedito l'utilizzo a molti utenti. Ora i problemi sono in fase di risoluzione. I malfunzionamenti sono stati testimoniati tramite l’hashtag “#googledown” su Twitter e le segnalazioni apparse sul sito specializzato Downdetector, con un picco di oltre 14mila segnalazioni inviate dagli utenti, toccato alle 12:47 di oggi, 14 dicembre.

Segnalazioni da Europa, Stati Uniti, Canada e non solo

Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono iniziate a partire dalle 12.30 circa. La pagina di Google che segnala lo stato dei suoi servizi, ha indicato malfunzionamenti su tutte le piattaforme. Le segnalazioni, in particolare arrivavano dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, dal Sud Africa, dall'India, dall'America Centrale e dall'America del Sud. "Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo non appena avremo notizie", ha scritto il profilo Twitter di YouTube in un primo momento. Sono stati segnalati problemi anche con Google Play, il negozio digitale di Mountain View, e con i servizi di Google per gestire la pubblicità online, Adwords and Adsense.

La risposta di Google

Ben presto, comunque, Google ha iniziato a ripristinare i propri servizi, colpiti da questo malfunzionamento su scala globale. Sul "Dashboard", il pannello di controllo che Google mette a disposizione degli utenti e che riporta lo stato di funzionamento dei servizi offerti dall'azienda, si legge che ogni problema ai "dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati”.Il messaggio risale alle 13:52 circa e fa seguito a quello pubblicato alle 12:55, in cui Google stessa si è detta a conoscenza di un "problema che interessa una maggioranza di utenti". Google aggiunge che continuerà "a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a riscontrare il problema”, ma non pubblicherà “ulteriori aggiornamenti sulla Dashboard dello stato di Google Workspace. “Ti garantiamo - conclude la nota - che l’affidabilità del sistema è una priorità di Google e stiamo apportando continui miglioramenti per rendere migliore il nostro sistema”.