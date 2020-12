Google, 50 nuovi animali in 3D: come osservarli in Realtà Aumentata

Come visualizzare un animale tramite la Realtà Aumentata



approfondimento

"Ci sono 50 nuovi animali AR da scoprire nella ricerca", ha annunciato il colosso di Mountain View in un Tweet pubblicato sul suo account ufficiale.

Per ammirare le nuove creature a grandezza naturale grazie alla Realtà Aumentata, gli utenti che possiedono un dispositivo Android compatibile con AR Core o un iPhone compatibile con AR Kit non devono far altro che cercare i loro nomi sul motore di ricerca e cliccare sulla voce “Visualizza in 3D”. Basta poi inquadrare il pavimento o lo spazio circostante per ammirarne la riproduzione tridimensionale sullo schermo del proprio smartphone, oltre a fotografarla e filmarla.

È anche possibile ruotare e ingrandire gli animali per osservare i dettagli, adattando la figura in 3D allo spazio che li circonda. Gli utenti possono anche far muovere gli animali grazie alla realtà aumentata e regolarne le dimensioni per farsi un’idea di come sarebbe trovarsi di fronte a loro nella vita reale.

Questa funzione è stata presentata per la prima volta dal colosso di Mountain View in occasione dell’evento Google I/O 2019 ed è disponibile in Italia dallo scorso dicembre. Dallo scorso luglio, è possibile ammirare in Realtà Aumentata anche i dinosauri.