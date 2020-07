Google, dinosauri in 3D: ecco come osservarli con la Realtà Aumentata

Per poter vedere uno degli enormi rettili del film Jurassic World all’interno della propria casa sarà sufficiente cercare il nome della creatura sul motore di ricerca e premere il tasto “Visualizza in 3D”

Google ha annunciato una novità che sarà sicuramente apprezzata dai più piccoli e dagli appassionati della preistoria che vorrebbero viaggiare nel tempo per poter ammirare da vicino i dinosauri. Cercando direttamente sul motore di ricerca uno degli enormi rettili del film Jurassic World e cliccando sulla voce “Visualizza in 3D”, gli utenti potranno ammirare i dinosauri in 3D grazie alla Realtà Aumentata.

Google: “Preparatevi ad accogliere un T.Rex in salotto”

"Preparatevi ad accogliere l'enorme T. Rex in salotto o guardare il maestoso Brachiosaurus mentre domina il quartiere da un albero", ha annunciato il colosso di Mountain View in un post pubblicato sul blog ufficiale.

Ecco l’elenco completo di tutte le specie di dinosauri visibili in Realtà Aumentata: tirannosauro, velociraptor, triceratopo, spinosauro, stegosauro, brachiosauro, anchilosauro, dilofosauro, pteranodonte e parasaurolofo.

Per la realizzazione dei modelli è stata utilizzata la tecnologia impiegata nel gioco Jurassic World Alive di Ludia, che rende ancor più realistiche le creature preistoriche ormai estinte da milioni di anni. “Per creare i dinosauri 3D, i nostri concept artist hanno prima fatto ricerche preliminari per scoprire informazioni su ogni creatura", ha spiegato Camilo Sanin, Lead on Character Creations di Ludia. “Anche i più piccoli dettagli, come le irregolarità del colore e dei motivi della pelle, sono importanti”.

Come vedere un dinosauro in 3D

Dopo aver cercato un dinosauro sul motore di ricerca, sarà sufficiente cliccare sulla voce “Visualizza in 3D” per poterlo ammirare in 3D. Gli utenti avranno anche la possibilità di ruotarlo, ingrandirlo per guardare i dettagli e di adattarlo allo spazio che li circonda. Sarà possibile anche farlo muovere grazie alla realtà aumentata e regolarne le dimensioni per farsi un’idea di come sarebbe trovarsi di fronte a uno di questi enormi rettili nella vita reale.

Gli utenti con smartphone Android possono anche ascoltare i passi pesanti e i ruggiti dei dinosauri.

La novità è supportata dagli iPhone con sistema operativo iOS aggiornato almeno alla versione 11 e dagli smartphone Android con supporto AR Core.