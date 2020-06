Google annuncia un evento dedicato ai dispositivi per la smart home

Si tratta dell’”Hey Google Smart Home Summit”, un appuntamento pensato per sostituire, almeno in parte, la Google I/O di maggio, annullata a causa della pandemia di coronavirus

Dopo l’annullamento della Google I/O di maggio, a causa della pandemia di coronavirus, il colosso di Mountain View sta organizzando un evento virtuale che sostituirà, almeno in parte, la conferenza mondiale degli sviluppatori.

Si tratta dell’”Hey Google Smart Home Summit”, un appuntamento annunciato dallo stesso colosso di Mountain View in un post pubblicato sul blog ufficiale, dedicato ai dispositivi per la smart home.

Il giorno da fissare sul calendario è mercoledì 8 luglio.

Hey Google Smart Home Summit: i dettagli

L’evento, rigorosamente in streaming, inizierà con un keynote della durata di circa 45 minuti, nel corso del quale il direttore della gestione dei prodotti di Google dell'ecosistema Smart Home, Michele Turner, presenterà le nuove funzionalità dell'API smart home di Google, svelando i vantaggi per gli sviluppatori e gli utenti.

”Hey Google Smart Home Summit” darà spazio anche a una serie di sessioni per gli sviluppatori e a un panel con Google e altre aziende del settore.

“Il Covid-19 ha reso difficile incontrarci in occasione di I/O, Global Developer Summit e EMEA Smart Home Summit. Il nostro team non vuole perdere l’occasione di connettersi e abbiamo deciso di rendere le cose virtuali! Unisciti a noi l’8 luglio 2020 per ascoltare le novità e scoprire cosa c’è in arrivo per Google Smart Home”. Questo l’annuncio di Google, che lascia intendere l’arrivo di diverse novità relative sia ad Assistant che al settore dei dispositivi “intelligenti” per le abitazioni. “Ospiteremo anche un panel con diversi partner, in cui sarà possibile comprendere come hanno gestito e stanno gestendo l'impatto di Covid-19 e le loro opinioni sullo stato del settore”.

Possibili annunci

Sebbene sia un evento dedicato agli sviluppatori, il colosso di Mountain View potrebbe sfruttare il palco virtuale dell’”Hey Google Smart Home Summit” per alzare il sipario sul nuovo dongle Chromecast con Android TV e sulla nuova generazione di altoparlanti Home. Tuttavia, ad ora, si tratta solo di indiscrezioni. Ciò che è certo è che Turner presentirà le novità del settore smart home e introdurrà diverse funzioni che riguarderanno l’assistente vocale di Google. La partecipazione all’evento sarà totalmente gratuita. Per poter assistere in diretta alla presentazione di Google basta registrarsi direttamente sulla pagina dedicata all’”Hey Google Smart Home Summit”.