Fortnite, come ottenere 185 V-Buck gratis oggi

Esistono vari modi per mettere le mani sulla valuta utilizzata all’interno del Battle Royale targato Epic Games , tra cui completare le missioni presenti all’interno della modalità Salva il Mondo. Superando le sfide di oggi, attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, i videogiocatori possono iniziare ad accumulare almeno 185 V-Buck in Salva il Mondo. Inoltre, l’Incarico Giornaliero del 17 novembre consente di ottenere da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

In attesa del debutto ufficiale su Fortnite Battaglia Reale della nuova skin a tema Marvel, Venom, che verrà messa in palio nel corso della prima fase del prossimo torneo settimanale Marvel Knockout Super Series, i giocatori che non prenderanno parte alla Coppa Venom possono già iniziare a mettere da parte un po’ di V-Buck per acquistare il nuovo costume dedicato allo storico nemico di Spider-Man.

Le missioni del giorno e le rispettive ricompense

La prima missione del giorno è ambientata a Tavolaccia, la seconda area della mappa di gioco di Salva il Mondo, e chiede agli utenti di Fortnite di affrontare una tempesta di categoria 2, nella zona Periferia (Livello Casa Base consigliato 40). Le ricompense previste sono 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio e 72 Biglietti Evento e Oro stagionale.

Tra le sfide attive in data odierna ci sono anche tre missioni, particolarmente insidiose, ambientate a Vallarguta, la penultima area presente nel gioco. Nella prima sfida i fan del titolo sono chiamati a “recuperare dei dati” nella Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 58), in cambio di 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio e 92 Biglietti Evento e Oro stagionale. La seconda missione, invece, chiede agli utenti di Fortnite di affrontare una tempesta di categoria 2, in Città (Livello Casa Base consigliato 58). La ricompensa prevista comprende 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio X2 e 92 Biglietti Evento e Oro stagionale. Nell’ultima sfida ambientata a Vallarguta, invece, gli utenti sono chiamati a consegnare la bomba, in Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 64), in cambio di 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Fulmine in bottiglia, Stravantaggio blu e 115 Biglietti Evento e Oro stagionale.