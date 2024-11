Elica ridisegna una nuova idea di cucina tra tecnologia e innovazione

Forno, sistema aspirante e piano cottura a induzione integrati in un’unica soluzione, dai comandi digitali e dalle funzionalità all’avanguardia. Lhov, invenzione firmata da Fabrizio Crisà e già premiata con il Compasso D’Oro ADI, è un nuovo passo in avanti verso la rivoluzione intelligente degli spazi della cucina ascolta articolo

Mettendo insieme ricerca e tecnologia per migliorare la vita di tutti i giorni, semplificandola, Elica propone un design che coniuga estetica e performance per un’esperienza di cooking straordinaria. Elica si ispira all’arte come modello dei processi creativi e del metodo di lavoro, mettendo l’innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodotti. È la strada che percorre ormai da oltre 50 anni come azienda italiana all’avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al mondo del cooking e leader nel settore dei sistemi aspiranti. Un passo in più è arrivato con Lhov, prodotto che promette di rivoluzionare ancora una volta l’idea di elettrodomestico da cucina: sistema aspirante, forno e piano cottura a induzione sono integrati in un All-In-One. Una scommessa vinta: dopo aver già portato a casa oltre 10 premi, nazionali e internazionali, lo scorso giugno Lhov, invenzione firmata da Fabrizio Crisà, Chief Design Officer di Elica, ha ottenuto il prestigioso Compasso D’Oro ADI (il secondo nella storia dell’azienda).

Nessuna maniglia o manopola Design italiano e progettazione futuristica si uniscono quindi in Lhov per riscrivere “le regole del gioco”, come sottolineato da Francesco Casoli, presidente di Elica. Di standard, rispetto agli elettrodomestici a cui siamo abituati, ci sono solo le dimensioni - 90x36 cm – che lo rendono compatibile con la stragrande maggioranza delle cucine e valorizzabile attraverso i più diversi progetti e planimetrie. Il resto è all’insegna dell’innovazione, a partire dall’estetica: forme lineari in vetro nero, nessuna maniglia o manopola. Il potente cuore aspirante di Lhov è in grado di assorbire fumi e odori non solo dal piano di cottura ma anche, per la prima volta, direttamente dal forno: addio alla lama d’aria frontale carica di odori che si sparge durante la cottura e addio ad aria e vapori bollenti all’apertura del forno. Con Lhov, Elica è anche riuscita a ridurre al minimo la necessità di manutenzione. Lo ha fatto attraverso un sistema dotato di Long Life Filter++: hanno una capacità di filtraggio superiore alla media e possono durare ridai 3 ai 5 anni. Il sistema di ventilazione è automatico e sul piano diventa anche selettivo: se necessario si attiva solo da un lato, cioè solo dove si sta cucinando.

Il forno all’avanguardia Lo stesso approccio all’avanguardia che caratterizza l’aspirazione lo si ritrova nel forno, dall’esterno all’interno. Partendo da fuori, la porta - in vetro nero - è senza maniglia: per aprirla basta un tocco. All’interno la cavità principale, il 30% più grande dei forni tradizionali, si adatta alle più diverse necessità. Può ospitare due teglie affiancate in contemporanea, teglie di grandi dimensioni per porzioni abbondanti oppure per cuocere in quantità piccoli alimenti, come muffin o snack salati. Lhov ben si presta anche alla sperimentazione culinaria, perché combina la modalità di cottura tradizionale con quella a vapore, e viene in aiuto quando il tempo per stare dietro alle ricette è poco: basta selezionare il tipo di pietanza, le dosi e il livello di cottura e farà tutto da sé, spegnimento compreso. A questo si aggiungono una sonda con sensore intelligente che spegnerà il forno quando i cibi saranno pronti e un meccanismo che aiuta a ridurre l’impatto in bolletta, con un Grill che può essere attivato anche solo in metà della cavità.

Il piano a induzione intelligente e professionale Poi c’è il piano a induzione, con cinque zone di cottura. Anche qui la tecnologia rende più facile stare ai fornelli, grazie alle funzioni automatiche ispirate alla cucina professionale. Ci sono Melting Mode, per sciogliere burro e cioccolato senza bruciarli; Warming Mode, per cotture lente o per tenere in caldo pietanze già pronte; Simmering Mode, per sobbollire evitando fastidiose fuoriuscite di liquidi; Fast Boiling, per far bollire l’acqua in 10 minuti. Per le varie zone di cottura si possono inoltre preimpostare potenze diverse: ognuna di queste si attiverà alla potenza selezionata quando rileva la presenza di una pentola.