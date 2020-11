Fortnite si prepara ad accogliere la skin di Ghost Rider

Come annunciato dalla stessa Epic Games in un post pubblicato sul suo sito ufficiale, la Coppa Ghost Rider, dedicata al celebre personaggio Marvel e al suo costume esclusivo prenderà il via mercoledì 4 novembre

Il binomio Fortnite -personaggi dei fumetti è ormai ben consolidato. Nel corso degli anni, nel gioco sono arrivate varie skin a tema Marvel e DC Comics, tra cui quelle legate a Deadpool, Aquaman e Capitan America. Inoltre, non sono mancati vari eventi strettamente connessi agli Avengers o ad altri supereroi. Nella stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 sta per approdare una nuova skin legata al mondo dei fumetti: quella di Ghost Rider. Dopo settimane di voci di corridoio sempre più insistenti, Epic Games ha confermato che presto il nuovo costume sarà disponibile nel negozio di Fortnite . I giocatori più abili potranno ottenerlo gratuitamente qualificandosi con punteggi alti nella seconda fase dell’evento competitivo Marvel Knockout Super (lo stesso che ha reso possibile a molti utenti sbloccare il costume di Daredevil gratis).

La Coppa Ghost Rider inizia il 4 novembre

Come annunciato dalla stessa Epic Games in un post pubblicato sul suo sito ufficiale, la Coppa Ghost Rider, dedicata al celebre personaggio Marvel e alla sua skin esclusiva, prenderà il via mercoledì 4 novembre.

Per Johnny Blaze, come spiega la software house, il percorso per diventare Ghost Rider non è stato semplice: "Una maledizione di famiglia, apparizioni demoniache e altri sventurati eventi hanno segnato la nascita di questo ardente antieroe. I giocatori di Fortnite intraprendono una strada diversa (ma non meno impegnativa) per ottenere il costume di questa leggenda Marvel: gareggiare nella Super competizione Knock-out Marvel!”.

Per partecipare alla gara, gli utenti non dovranno far altro che assoldare due amici, recarsi sulla scheda “Competi” nella lobby del gioco e selezionare la Coppa Ghost Rider, per poter visualizzare l’orario d’inizio per la propria regione. “Dopo che l'evento sarà iniziato, la sua playlist sarà accessibile nel menu playlist”, spiega Epic Games, precisando che per i tornei non è disponibile l'opzione di completamento e che per partecipare è necessario avere un account di livello 30 e l'autenticazione a due fattori attivata.