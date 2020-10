Fortnite, la skin di Daredevil in arrivo con la competizione Marvel

Con il super torneo Knock-out a tema Marvel, che inizierà il 14 novembre con la prima coppa, in palio un milione di dollari per i videogiocatori e il costume del supereroe

Un nuovo eroe Marvel sbarca su Fortnite, scatenando una competizione sull'isola mai vista prima. Si tratta del costume di Daredevil e i vincitori della coppa che inizierà il 14 novembre potranno indossarlo in anticipo rispetto alla pubblicazione sul Negozio oggetti. Non è la prima volta che un supereroe arriva su Fortnite, uno dei videogiochi sparatutto di maggior successo degli ultimi anni. Questa volta però saranno organizzate quattro competizioni a tema Marvel che poi confluiranno in un Super Knock-out che metterà in palio un milione di dollari.