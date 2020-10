Fortnite, 60 GB in meno per la versione Pc dopo l’ultimo aggiornamento

Dopo l’aggiornamento 14.40, la versione per Pc di Fortnite è diventata molto meno ingombrante in termini di spazio. Se prima occupava circa 90 GB su disco, ora oscilla tra i 26,5 GB e i 29 GB. Sui social media, Epic Games ha spiegato che è proprio per questo motivo che l’ultimo update pesa ben 27 GB. Un download di certo impegnativo, ma che una volta finito permette di ottenere una completa riorganizzazione dei dati di installazione e molto più spazio libero sul proprio computer. Vale la pena notare che questa modifica non interessa le versioni per console del gioco, da sempre meno voluminose di quella Pc.

I benefici per gli sviluppatori

Si tratta di una notizia positiva non solo per gli utenti, ma anche per gli sviluppatori. I portavoce di Epic Games, infatti, hanno spiegato che questa notevole riduzione dello spazio di installazione occupato su hard disk dal gioco permetterà al team di sviluppo di proporre degli aggiornamenti di dimensioni inferiori rispetto a quelle uscite finora.

Le novità dell’aggiornamento 14.40

L’aggiornamento 14.40 ha portato all’interno di Fortnite tante novità degne di nota, soprattutto in Battaglia Reale, che in vista di Halloween si arricchisce con la modalità Incubo 2020. Questa novità avrà un impatto notevole sul gameplay, dato che permetterà ai giocatori sconfitti di tornare sul campo di battaglia sotto forma di ombre o spettri per puntare alla Vittoria Spettrale. “La vendetta è preziosa... come l'oro. Dal 21 ottobre al 3 novembre, approfitta del ritorno di Fortnite: l'incubo. Non lasciare che la morte ti trattenga dal tormentare i vivi in Fortnite: l'incubo 2020, La vendetta di Mida. Già che ci sei, perché non animare un po' la tua nuova non-vita? Vinci le sfide, partecipa a una festa, visita le isole spettrali o prova a costruire un vero cosplay”, spiega Epic Games sul proprio sito ufficiale. Nella modalità creativa, invece, sono stati fixati alcuni bug che affliggevano le isole, il gioco, gli oggetti e le armi, oltre ai prefabbricati, le gallerie e i dispositivi. Infine, in Salva il Mondo l’update ha confermato le novità relative ai personaggi Corvo e A.C. Trovasangue.