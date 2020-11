Ea, annunciato per il 2021 l’arrivo di Mass Effect: Legendary Edition

Il titolo conterrà tutti i contenuti di base di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, oltre a tutti i relativi contenuti scaricabili per giocatore singolo e armi, corazze e pacchetti promozionali. Il tutto, in versione rimasterizzata ed ottimizzata in 4K Ultra HD: arriverà nella primavera del prossimo anno

“È difficile mantenere un grosso segreto (e ci siamo davvero sforzati affinché fosse una sorpresa), ma ora è ufficiale”. Con queste parole Electronic Arts ha comunicato a tutti gli appassionati l’arrivo, previsto nella primavera del 2021, di Mass Effect Legendary Edition , ovvero l'edizione rimasterizzata dei tre capitoli principali della serie. “Abbiamo ricevuto (per anni!) richieste a non finire per un remaster di Mass Effect, quindi siamo felicissimi di rivelare finalmente che abbiamo lavorato su un'edizione rimasterizzata della trilogia di Mass Effect”, si legge sul sito di Ea . Mass Effect, per chi non l’avesse mai giocata, è una serie di videogiochi action RPG, sviluppati da BioWare e pubblicati da Electronic Arts a partire dal 2007. Ad oggi la serie vanta tre capitoli principali (Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3) e uno spin-off (Mass Effect: Andromeda), oltre a numerosi romanzi e fumetti che espandono l'universo narrato nei videogiochi .

In arrivo nella primavera del 2021

Mass Effect Legendary Edition includerà proprio tutti i contenuti di base di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, oltre a tutti i relativi contenuti scaricabili per giocatore singolo e armi, corazze e pacchetti promozionali. Il tutto, in versione rimasterizzata ed ottimizzata in 4K Ultra HD. Il titolo sarà disponibile nella primavera del 2021 su Xbox One, PlayStation 4 e Pc, con assoluta compatibilità e specifici miglioramenti per Xbox Series X e PlayStation 5. “Da molti mesi la nostra squadra di BioWare lavora duramente per aggiornare texture, shader, modelli, effetti e caratteristiche tecniche di tre giochi enormi. Il nostro obiettivo non era ricreare né reinventare i giochi originali, bensì modernizzare l'esperienza, affinché i fan e i nuovi giocatori potessero apprezzare le opere originali nella loro forma migliore", hanno spiegato gli sviluppatori. “È stato incredibile vedere le avventure del comandante Shepard prendere di nuovo vita con una risoluzione super-nitida, framerate più veloci e bellissimi miglioramenti visivi. Come sviluppatori di giochi, speriamo sempre che i nostri giochi trascendano le loro piattaforme originali. Avere l'opportunità di rimasterizzare la trilogia significa che i frutti di un decennio del nostro lavoro vivranno e saranno sperimentati meglio e nel modo più spettacolare”, hanno aggiunto ancora da Ea.

Un nuovo progetto

Ma non è tutto e le sorprese non sono finite, perché nel frattempo gli sviluppatori di BioWare hanno già annunciato di essere alacremente al lavoro per il prossimo capitolo dell'universo di Mass Effect. “Siamo nella fase iniziale del progetto e per il momento non possiamo svelare altro, ma siamo ansiosi di condividere la nostra visione”, hanno comunicato.