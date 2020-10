Amazon Prime Day, dagli smartphone ai pc: le offerte del 13 ottobre

Dalle 00.01 di oggi, 13 ottobre 2020, è iniziato ufficialmente l’ Amazon Prime Day 2020 , la due giorni tanto attesa dagli amanti dello shopping online che propone in esclusiva per i clienti Prime offerte, sconti e tantissimi prodotti a prezzi ribassati. Fino alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre, gli utenti con sottoscrizione al servizio in abbonamento del colosso di Seattle possono approfittare di un’ampia gamma di offerte che riguardano svariate tipologie di prodotti tecnologici, tra cui smartphone e Pc, ma anche notebook e videogiochi. Ecco alcune delle offerte proposte da Amazon per il Prime Day 2020 .

Gli smartphone in offerta

Tra gli articoli scontati, visibili in una sezione dedicata pubblicata sul sito ufficiale, ci sono diversi smartphone, tra cui Huawei Y6p (nelle colorazioni Purple e nero) proposto fino al 14 ottobre al prezzo di 114,90, con sconto del 28% sul prezzo di listino. Un’interessante offerta riguarda anche lo smartphone Oppo A52, che può essere acquistato dagli abbonati a Prime al prezzo di 144,90 euro (sconto del 12%).

Per quanto riguarda gli smartphone Samsung, Galaxy M21 è proposto al prezzo di 179,90, con uno sconto del 21% sul prezzo di listino, mentre Galaxy M31 può essere acquistato al prezzo di 229,90 euro. Sono in promozione anche Motorola Moto G8, acquistabile nella versione con tripla fotocamera al prezzo di 154,90 euro e Motorola One Zoom, proposto a 249,90 euro.

Tra i dispositivi in promozione sul sito dell’e-commerce del colosso di Seattle troviamo anche Xioami Redmi Note 9 Pro, disponibile al prezzo di 199,90 euro, Realme 6 proposto al costo di 199,99 euro (sconto del 26%), Realme 6 Pro, acquistabile al prezzo di 259 euro e Xiami Mi 10 Lite, in offerta a 279 euro.

Le offerte su pc e notebook

Quanto ai pc, gli utenti con abbonamento a Amazon Prime possono approfittare di uno sconto del 31% sul prezzo di Asus Chromebook C423NA-EB0287, disponibile a 219,00 euro. È in offerta anche HP 14-ds0015nl Stream Notebook, acquistabile al prezzo di 219,99 euro, con uno sconto del 27%. Tra le offerte più vantaggiose troviamo anche l’Acer Aspire 3 A315-23-R6YM, disponibile ad un prezzo compreso tra 399 euro e 499 euro, a seconda del modello desiderato. Tra i dispositivi in promozione su Amazon nel primo giorno dei Prime Day 2020 ci sono anche il laptop Huawei MateBook 13, scontato del 21% (disponibile al prezzo di 549 euro), Huawei MateBook D15, acquistabile a 599 euro, e tanti dispositivi Lenovo. Lenovo IdeaPad 5, per esempio, è in promozione a 648 euro, mentre l’IdeaPad Flex 5 è proposto a 639 euro.

I videogiochi in promozione

Amazon propone offerte interessanti anche per i videogiochi. Final Fantasy VII Remake | PlayStation 4 (per PS4), per esempio, in occasione del Prime Day 2020 può essere acquistato al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. È in promozione anche Doom Eternal nella versione per Pc e PS4, disponibile rispettivamente al prezzo di 19,99 euro (sconto del 59%) e 29,99 euro (sconto del 47%). Gli appassionati del titolo possono anche scegliere di acquistare un pacchetto esclusivo che propone la versione di Doom Eternal per Xbox, con un poster in Metallo, al prezzo di 29,99 euro (sconto del 52%).