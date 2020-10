Prime Day 2020, Amazon anticipa alcune offerte: ecco quali

In vista dell’evento, che in Italia inizierà ufficialmente alle 00.01 di martedì 13 ottobre e si concluderà alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre, la piattaforma di e-commerce propone già a partire da oggi, 12 ottobre, sconti esclusivi sui prodotti della linea Echo, e tanti altri dispositivi, come il Kindle Paperwhite

Mancano ormai poche ore all’inizio dell’Amazon Prime Day 2020, la due giorni tanto attesa dagli amanti dello shopping online che propone agli abbonati al pacchetto Prime offerte, sconti e tantissimi prodotti a prezzi ribassati. In vista dell’evento, che in Italia inizierà ufficialmente alle 00.01 di martedì 13 ottobre e si concluderà alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre, Amazon a sorpresa ha deciso di anticipare il Prime Day proponendo già a partire da oggi, 12 ottobre, sconti esclusivi sui prodotti della linea Echo, e tanti altri dispositivi, come il Kindle Paperwhite. In attesa degli sconti dedicati al Prime Day, ecco alcune delle migliori offerte lanciate da Amazon all’alba del tanto atteso evento annuale.