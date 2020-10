Prime Day 2020, tutte le offerte in vista dell'evento di Amazon

In attesa del 13 e 14 ottobre, quando prenderà il via ufficialmente l’evento, rivolto ai clienti Prime, con una serie di sconti su prodotti di piccole imprese e grandi marchi, il colosso dell’e-commerce ha previsto alcune interessanti proposte rivolte ai propri utenti

Prime Day è l'evento annuale di offerte esclusive per i clienti abbonati al servizio Prime di Amazon , per quest’anno in programma nei giorni 13 e 14 ottobre, con sconti su prodotti di piccole imprese e grandi marchi. Spostato di alcuni mesi, rispetto al solito, causa coronavirus, inizialmente il Prime Day aveva la durata di una sola giornata, ma da qualche anno le promozioni sono state allargate ad un più ampio arco temporale: per il 2020, ad esempio, le offerte sono già cominciate.

Un buono sconto per il Prime Day

La primissima proposta, come si può osservare dalla pagina web relativa all’Amazon Prime Day, è già iniziata il 28 settembre e durerà fino al 12 ottobre, il giorno prima dell’evento “ufficiale”. In particolare, per i clienti del servizio Prime, un programma ad iscrizione annuale o mensile che prevede numerosi vantaggi tra cui consegne illimitate di prodotti specifici in uno o al massimo due/tre giorni, c’è la possibilità, spendendo 10 euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, di ricevere un buono promozionale, sempre del valore di 10 euro, valido proprio nei giorni del Prime Day. “Il buono promozionale di 10 euro sarà utilizzabile su Amazon.it durante il Prime Day, dalle ore 00:00 del 13 ottobre 2020 alle ore 23:59 del 14 ottobre 2020. L’offerta sarà usufruibile una sola volta da ciascun cliente Amazon Prime”, scrive il colosso dell’e-commerce.

Le offerte sui prodotti tecnologici

Ecco poi una serie di interessanti offerte anticipate sui dispositivi di casa Amazon. Tra questi Blink Mini, una videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e compatibile con Alexa, proposta a 39,99 euro e l’intero pacchetto Wi-Fi mesh di Amazon eero. Si tratta di 3 dispositivi a marchio “Eero” che possono un sistema Wi-Fi per tutta la casa che può sostituire il normale router e copreire una superficie fino a 460 m². Il prezzo di vendita è pari a 279 euro. Infine, ecco Ring Spotlight Cam Battery, una ideocamera di sicurezza hd con faretto led, dotata di allarme acustico, comunicazione bidirezionale e alimentata a batteria: è in vendita al prezzo di 229 euro.

Le altre proposte in attesa del 13-14 ottobre

Inoltre, in questi giorni, verranno proposti sconti del 20% su tantissimi prodotti di elettronica e di articoli per la casa, da AmazonBasics fino ad altre marche Amazon, fino al 40% di sconti sui marchi della moda legati al gruppo e 20% su prodotti come cibi e bevande, caffè, prodotti per la prima infanzia e per l’igiene personale o ancora per la nutrizione sportiva, sempre legati a marchi del colosso dell’e-commerce. Per essere comunque aggiornati su tutto ciò che l’Amazon Prime Day proporrà, è possibile scaricare l’app di Amazon, che è disponibile sull’App Store o su Google Play, e ricevere così notifiche personalizzate con tutte le offerte. L’app è compatibile con sistema Android OS 5.0 e successivi e con sistema iOS 12.0 e successivi.