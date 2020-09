Amazon svela la data del tradizionale Prime Day di ottobre

Si svolgerà il 13 e il 14 ottobre il Prime Day di Amazon, la due giorni tanto attesa dagli amanti dello shopping online che permette agli abbonati al pacchetto Prime "di ottenere un milione di offerte in tutte le categorie merceologiche" del gigante dello shopping online.

La data italiana



Prime Day inizierà in Italia alle 00.01 di martedì 13 ottobre e si concluderà alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre, a poche settimane dunque dall’inizio della stagione natalizia. A partire da oggi e fino all’inizio degli sconti i clienti Amazon Prime avranno anche la possibilità di acquistare offerte esclusive e i principali prodotti della stagione natalizia nelle categorie giochi, tv, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina e dispositivi Amazon (che tra l’altro sono stati appena aggiornati). Chi non è ancora cliente Prime, spiega Amazon, potrà iscriversi o iniziare il periodo di uso gratuito anche il giorno stesso.

L’attenzione verso le PMI



Il gigante di Seattle ha annunciato anche un’operazione per supportare le piccole e medie imprese: sempre da oggi e fino al 12 ottobre i clienti di Amazon Prime che spenderanno almeno 10 euro su una selezione di prodotti di PMI riceveranno un buono promozionale di 10 euro, utilizzabile proprio il giorno del Prime Day. In totale Amazon ha annunciato un investimento, a livello globale, di oltre 85 milioni di euro in nuove atività promozionali per aiutare queste imprese, colpite particolarmente dalle difficoltà della pandemia.