Amazon, presentato il nuovo veicolo elettrico per le consegne

Azzerare le emissioni di Co2

“A solo un anno dall'annuncio di The Climate Pledge, Amazon è entusiasta di rivelare il suo primo veicolo per le consegne elettrico, progettato e costruito in collaborazione con Rivian”. Con queste parole, infatti, Amazon introduce la presentazione del veicolo, come si legge in un comunicato ufficiale diramato proprio dal colosso di Jeff Bezos. L’iniziativa, per l’appunto, si inserisce nell'ambito del piano “The Climate Pledge”, che vede Amazon impegnato a raggiungere l'obiettivo di azzerare le emissioni di Co2 della propria flotta, con termine ultimo quello del 2040. "Quando abbiamo deciso di progettare il nostro primo veicolo di consegna elettrico insieme a Rivian, sapevamo che doveva superare di gran lunga qualsiasi altro veicolo simile. Volevamo che i conducenti amassero usarlo e che i clienti si sentissero entusiasti quando lo vedevano guidare nel loro quartiere e arrivare a casa loro", ha affermato Ross Rachey, direttore della divisione global fleet and products di Amazon. "Abbiamo combinato la tecnologia di Rivian con la nostra conoscenza della logistica delle consegne e il risultato è quello che abbiamo prodotto”, ha detto.

Priorità alla sicurezza

"Il veicolo che abbiamo sviluppato con Amazon non è solo elettrico. Abbiamo dato la priorità alla sicurezza e alla funzionalità per crearne uno che fosse ottimizzato per la consegna dei pacchi", ha spiegato RJ Scaringe, ceo di Rivian. Il veicolo elettrico di Amazon è ricco di funzionalità legate a sicurezza, navigazione e design, si legge nella nota diffusa dal colosso dell’e-commerce. Tra le caratteristiche, il veicolo vanta una tecnologia di rilevamento grazie a sensori all'avanguardia e un ampio parabrezza per migliorare la visibilità del conducente. Ci sono poi telecamere esterne, montate sul veicolo, collegate ad un display digitale all'interno dell'abitacolo, che possono offrire al guidatore una vista a 360 gradi rispetto all'esterno del veicolo. E’ stata pensata poi l’integrazione ad Alexa, per l'accesso in sicurezza alle informazioni legate al percorso da compiere per le consegne e agli ultimi aggiornamenti meteo. Nel retro, sono stati predisposti tre livelli di scaffalatura con una porta a paratia, che può essere facilmente aperta e chiusa per una maggiore protezione del conducente durante la guida.

Implementare le infrastrutture

"Stiamo lavorando per far progredire e implementare la tecnologia che supporterà questi furgoni, che vanno dall'infrastruttura di ricarica fisica ai miglioramenti e all'ottimizzazione delle stazioni di consegna", ha spiegato ancora Rachey. "Ci auguriamo che il nostro veicolo elettrico personalizzato contribuisca a creare un senso di urgenza nel settore per pensare in grande, rispetto all'adozione di tecnologie e soluzioni sostenibili, sia che si tratti di una società di consegna di pacchi o che si tratti di una società di logistica, un produttore di gelati o chiunque altro utilizzi veicoli su strada per il proprio lavoro", ha concluso.