Amazon, in California dovrà pagare i danni causati dai suoi prodotti

La Corte d’Appello californiana individua Amazon come responsabile per le ustioni riportate da una donna a cui è esplosa una batteria per pc difettosa acquistata sulla piattaforma online

Amazon può essere ritenuta responsabile per i prodotti difettosi venduti sul suo Marketplace e le potrebbe essere richiesto di pagare i danni. Almeno in California, dove la Corte d’Appello (Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com Inc.) ha annullato e ribaltato una sentenza del 2019 in cui una donna chiedeva i danni per le ustioni di terzo grado riportate quando le è esplosa tra le mani una batteria (mal funzionante) acquistata sulla piattaforma di Jeff Bezos per il suo computer portatile. La decisione della corte apre scenari mai visti nell’e-commerce e potrebbe avere ripercussioni cruciali per Amazon, che si è sempre ritenuta un semplice “intermediario”.