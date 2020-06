Amazon, via libera ai pagamenti a rate con il finanziamento

Un nuovo metodo di pagamento sbarca su Amazon , colosso dell’e-commerce mondiale. Infatti, dopo aver già introdotto la possibilità dei pagamenti rateizzati , la piattaforma fondata da Jeff Bezos metterà a disposizione dei propri clienti, in Italia, la possibilità di ricorrere ad una linea di credito per il pagamento rateale sia di prodotti venduti e spediti dal gruppo, sia di prodotti venduti dai partner di vendita.

Le rate sul conto corrente

approfondimento

Amazon, ufficiale l’arrivo in Italia di “Echo Auto”

La nuova soluzione di pagamento è disponibile con CreditLine, in collaborazione con Cofidis, sarà disponibile per i clienti idonei e per gli articoli idonei inseriti nel carrello e riguarda un importo totale di spesa che varia tra i 100 e i 1.500 euro. Ai clienti, che potranno pagare in comode rate sul proprio conto corrente, verrà anche data la possibilità di restituire il credito utilizzato con piani di pagamento di diverse durate. Maggiore sarà l'importo totale degli articoli inseriti nel carrello virtuale su Amazon e maggiore sarà l'offerta rateale messa a disposizione dalla piattaforma.

Come funziona

Ma come funzionerà questo metodo di pagamento? Lo spiega la sezione dedicata, presente sul sito di Amazon. Basta aggiungere i prodotti idonei nel carrello, per un importo totale compreso tra 100 e 1500 euro, quindi durante il processo di acquisto, occorre selezionare “CreditLine” come metodo di pagamento. L’utente verrà indirizzato al sito di Cofidis, dove potrà completare la propria domanda di apertura della pratica, inserendo i propri dati e ricevendo una risposta immediata. Una volta ricevuta l'approvazione da Cofidis, l'importo dovuto sarà addebitato da Cofidis sul conto corrente in rate mensili. Una volta attivata CreditLine, il cliente avrà a disposizione un fido, utilizzabile a tempo indeterminato per i futuri acquisti idonei su Amazon.it (il limite del fido e l'approvazione del credito sarà a discrezione di Cofidis). Sarà inoltre possibile accedere a un'area personale dedicata sul sito di Cofidis per consultare il piano di rimborso e l'importo disponibile sulla linea di credito.

I prodotti esclusi

Una specifica da segnalare è che il metodo di pagamento, come specifica proprio il colosso dell’e-commerce, “non è disponibile per ordini che contengono Buoni Regalo Amazon.it, prodotti digitali (musica, video, libri in versione Kindle, download di giochi o applicazioni), prodotti in prevendita, prodotti fuori stock o abbonamenti (compreso Amazon Prime) e prodotti alimentari”.