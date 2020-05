Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 8, più veloce e performante

Amazon ha annunciato una nuova versione del suo tablet, il Fire HD 8, aggiungendo al modello un processore più veloce, più memoria Ram e la porta USB-C che prende il posto della microUSB 2.0. Sono queste le principali novità del devide da 8 pollici, la cui versione precedenti risale al 2018. Oltre al nuovo modello base, Amazon proporrà anche il Fire HD 8 Plus, dotato di ancora più memoria Ram e di ricarica wireless Qi, per la prima volta introdotta su qualsiasi hardware legato al colosso diretto da Jeff Bezos. A riferirlo è un articolo del sito specializzato “ The Verge ” che specifica anche come i preordini per i tablet siano già iniziati da oggi e che le spedizioni cominceranno a partire dal ​​3 giugno, ma inizialmente non per l’Italia che, probabilmente dovrà aspettare ancora un po’ di tempo.

Le specifiche tecniche

Per quanto riguarda il Fire HD 8, il suo processore passa da un chip quad-core da 1,3 GHz della vecchia versione a uno da 2,0 GHz per quella 2020: secondo Amazon questo upgrade consentirà al device un 30% in più in quanto a velocità. La memoria Ram passa da 1,5 GB che era mondata sul modello del 2018 a quella da 2 GB del modello attuale. Lo spazio di archiviazione viene raddoppiato, passando modelli da 16 e 32 GB a quelli da 32 e 64 GB, con la possibilità di ottenere fino ad 1 TB di spazio di archiviazione, espandibile tramite una scheda microSD (il limite, nel vecchio modello, era di 400 GB).

La Kids Edition

Il display non subirà praticamente modifiche e sarà costituito da un pannello in formato 1280 x 800 da 8 pollici, mentre la durata della batteria è ancora stimata in circa 12 ore, anche se ora si sarà in grado di caricare il devide più velocemente, proprio grazie all'aggiunta della porta USB-C. Il modello base costerà 89,99 dollari, mentre il Fire HD 8 Plus ne costerà 109,99 ma, in questo caso, la memoria Ram aumenta a 3 GB, propone la ricarica wireless Qi e include un caricabatterie più veloce nella confezione e sei mesi di servizio Kindle Unlimited. Amazon ha pensato anche ai bambini, pure per questo nuovo tablet, proponendo la consueta "Kids Edition" del device, con prezzo fissato a 139,99 dollari. L’hardware è identico a quello di Fire HD 8, ma è proposto in bundle con una custodia colorata, dedicata ai più piccoli. Fire HD 8 Kids Edition include poi anche un programma di garanzia e sostituzione esteso di due anni, oltre ad un anno gratuito del servizio FreeTime di Amazon per la gestione di contenuti sotto il controllo dei genitori.