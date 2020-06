Amazon, ufficiale l’arrivo in Italia di “Echo Auto”

Portare Alexa con sè, anche in auto, da oggi è finalmente possibile pure in Italia. E’ infatti ufficialmente possibile, come dimostra anche l’annuncio presente sul sito di Amazon, colosso dell’e-commerce, acquistare Echo Auto, al prezzo di 59,99 euro. Il formato del dispositivo somiglia molto a quello di una vecchia audiocassetta, si alimenta con la presa da 12V o attraverso la porta Usb presenti nella propria automobile e si connette all'impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth.

Alexa dentro la propria auto

Il dispositivo è supportato da 8 microfoni, si connette all'assistente vocale attraverso l'app Alexa presente sullo smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente del cliente, dando così accesso a moltissime funzionalità di Alexa tra cui la musica, le telefonate, la lettura delle notizie o di un audiolibro. Inoltre, è possibile impostare memo che ricordano di compiere una determinata azione, creare la propria lista della spesa o controllare i dispositivi collegati in smart home, senza distogliere lo sguardo dalla strada. "Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile", ha spiegato Eric Saarnio, vicepresidente di Amazon Devices EU.

Alcune caratteristiche del dispositivo

Come detto, grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, Echo Auto è in grado di ascoltare il conducente nonostante la musica, i rumori del traffico o del climatizzatore. Lo si può leggere nella descrizione del prodotto presente sul sito di Amazon, che definisce il dispositivo “molto più di un’autoradio”. Nello specifico, mentre si guida, si potranno ascoltare contenuti in streaming da Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn. Utilizzando la propria voce si potrà impostare uno specifico brano musicale o ascoltare le ultime notizie di attualità. Una specifica importante che fa Amazon, riguarda il fatto che “Echo Auto è stato progettato anche per tutelare la privacy” e che “per disattivare i microfoni, basta premere l’apposito pulsante”. Un suggerimento, prima dell’acquisto, è quello di verificare la compatibilità del dispositivo dato che “Echo Auto non è compatibile con tutti i modelli di auto e di telefono”. Una pagina specifica, all’interno del sito di Amazon, permette agli utenti di verificare tutte le informazioni necessarie per saperne di più.