Fifa 21, niente demo ma il primo ottobre si può scaricare in anteprima

Ea Sport ha confermato la sua decisione di non pubblicare una demo giocabile di Fifa 21, l’ultima versione della sua simulazione calcistica che uscirà tra il 6 e il 9 ottobre a seconda di quale edizione si intende acquistare e succesivamente anche per Ps5 e Xbox Series X . Darà però la possibilità agli abbonati Ea Play di giocare a Fifa 21 in prova per 10 ore. Si tratterà di una versione completa del titolo, scaricabile a partire dalle 16 del primo ottobre.

La versione di prova di Fifa 21

approfondimento

Fifa 21: ecco tutti i club, le squadre e gli stadi disponibili

Come detto, per tutti coloro che usufruiscono dell’abbonamento Ea Play sarà possibile, dalle 16 di giovedì primo ottobre, effettuare il download di Fifa 21 su Playstation 4 e Xbox One e anche computer. Chi lo farà potrà usufruire di tutte le modalità e di tutte le squadre, non come avviene con la classica demo che si presentava con solo una manciata di team e modalità ridotte. Quindi, Ea Sport dà la possibilità - a chi sfrutterà tutte le dieci ore di gioco messe a disposizione in questa prova di Fifa 21 – di migrare i progressi sulla versione definitiva una volta che il titolo sarà lanciato sul mercato. “Imembri di EA Play possono scaricare e provare una selezione di titoli EA prima della loro uscita per un periodo limitato. E dato che stai provando il gioco reale, non una demo, i tuoi progressi verranno mantenuti, così potrai riprendere da dove l'avevi interrotto se decidi di acquistarlo” conferma infatti una nota di Ea” conferma una nota dell’azienda.